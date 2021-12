Κοινωνία

Ψευτογιατρός: “Η κόρη μου ένιωθε επίλεκτη, την διάλεξαν ο πνευματικός της και ο Dr Kontos”

Συγκλονίζει η μητέρα της γυναίκας που αποστεώθηκε κι έλιωσε στα χέρια του «Δόκτορα Κοντού». Η κατάθεση της γυναίκας.

«Η κόρη μου ένιωθε "επίλεκτη" καθώς ο διεθνούς φήμης γιατρός της παρουσιάστηκε ως γιατρός που δεν αναλάμβανε κοινούς θνητούς. Μας ανακοίνωσε ότι γνώρισε κάποιον στην εκκλησία και της πρότεινε έναν γιατρό που δεν κοιτάζει ανθρώπους κοινούς, αλλά ανθρώπους με θρησκευτικό ήθος. Την διάλεξαν, μας είπε» κατέθεσε η μητέρα 35χρονης καρκινοπαθούς που εγκατέλειψε τους γιατρούς για να θεραπευτεί από τον ψευτογιατρό, η οποία πέθανε το 2017.

Η μάρτυρας ανέφερε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο με κάθε λεπτομέρεια την πορεία της κόρης της, μητέρας δύο παιδιών, με την ασθένεια που ξεκίνησε το 2013 με καρκίνο του μαστού η οποία αντιμετωπίστηκε με μαστεκτομή και χημειοθεραπείες. Σύμφωνα με την μάρτυρα, τον Ιανουάριο του 2017, οπότε βρέθηκαν «ψήγματα στους πνεύμονες» οι γιατροί συνέστησαν διαδικασία χημειοθεραπείας. Τότε, όπως κατέθεσε η μητέρα της εκλιπούσας, η κόρη της γνώρισε στην εκκλησία που πήγαινε τον «Δόκτορα Κόντο» από τον πνευματικό της ο οποίος της είπε πως ο «επιστήμονας» βοήθησε τον ηγούμενο Εφραίμ να απαλλαγεί από πρόβλημα που είχε στα νεφρά: «Αποφάσισε τότε να ακολουθήσει τις θεραπείες του Κόντου. Αυτά τα ψήγματα έπρεπε όμως να καυτηριαστούν. Η κόρη μου είχε τις δυνάμεις της κανονικά, ήταν μητέρα δυο παιδιών, μαγείρευε, έπλενε, σιδέρωνε, πήγαινε στο σχολείο που εργαζόταν. Ήταν περιπατητική φουλ. Δεν απείχε από τίποτα. Μας είπε ότι δεν θα ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού της, ο οποίος την είχε ενοχλήσει να πάει να κάνει τις χημειοθεραπείες της. Πίστευε ότι θα πέσουν πάλι τα μαλλιά της» είπε η μάρτυρας η οποία τόνισε πως η κόρη της αισθανόταν «επίλεκτη».

Όπως ανέφερε η μάρτυρας, «ο πνευματικός της και ο "Dr Kontos" διάλεξαν το θύμα τους. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ως χειρουργός ογκολόγος ερευνητής στην Ελβετία. Του έδωσε όλες τις εξετάσεις της. Μας είπε ότι θα τον συναντούσε στο "Μητέρα". Ήταν ενήλικη, 35 χρόνων, δεν ήταν ανήλικο να το κρατήσω από το χέρι. Πήγε με τον άντρα της. Μας είπε ότι τον συνάντησαν και πως ήθελε να γνωρίσει την οικογένεια της. Τον Μάρτιο ήρθε και στο σπίτι μας. Μου είπε (σσ ο κατηγορούμενος) "έλα να δεις τι παιδί έχεις!". Είχε έναν υπολογιστή ανοιχτό. Βλέπω έναν εγκέφαλο, ένα κρανίο. Μου επέδειξε ένα σημείο που έκανε σαν σταυρουδάκι και μου λέει "το παιδί σου έχει έναν άγγελο στο κεφάλι του". Και ήταν σαν να κούνησε τα φτερά του. Αυτό θέλαμε να δούμε; Μπορεί. Μας ρώτησε αν είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε το παιδί μας. Είχε δικαίωμα να περάσει έλαια από Ελβετία στο Βατικανό ως ερευνητής. Τα έλαια αυτά γινόντουσαν από βότανα που μάζευαν καλόγεροι από το 'Αγιο Όρος και γινόταν η επεξεργασία στην Ελβετία, έτσι μας είπε».

Σύμφωνα με την μάρτυρα ο δήθεν διακεκριμένος ογκολόγος τούς έλεγε πως δεχόταν πόλεμο από τον ΕΟΦ ο οποίος δεν ήθελε να εγκρίνει τα φάρμακα του για την θεραπεία του καρκίνου για λόγους οικονομικούς. «Μας είπε ότι σε 6 μήνες θα είχε τελειώσει και η Γιαννούλα θα μπορούσε να κάνει τρίτο παιδί» είπε με μεγάλη συγκίνηση η γυναίκα.

Μετά την έναρξη της «θεραπείας» η ασθενής άρχισε να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα, με τα πόδια της να πρήζονται υπερβολικά και να έχει γαστρεντερικές διαταραχές: «Μας έλεγε "όχι νοσοκομείο, θα κολλήσει λοίμωξη, δεν έχει ανοσοποιητικό". Μας έλεγε ότι έπρεπε να έχει διάρροιες για να μην εγκλωβιστεί το μικρόβιο. Είχε φτάσει 30 κιλά. Αποστεώθηκε. Την έκανα μπάνιο στην καρέκλα. Δεν μπορούσε να κινηθεί… το σώμα της είχε βγάλει φολίδες και μας πήρε 3.000 ευρώ για αλοιφές από την Ισπανία».

Και ενώ η κόρη της ήταν πλέον σε νοσοκομείο, όπως είπε στο δικαστήριο η μάρτυρας, ο κατηγορούμενος τους διαβεβαίωνε πως η ασθενής ήταν καλά και «ήρθε και στο νοσοκομείο 10 Ιουλίου 2017 και μας είπε ότι εξοικονόμησε μια ένεση αρτεμισινίνης από την Ομογένεια. Ήρθε λίγες ώρες πριν πεθαίνει το παιδί μου για να μας πει ότι βρήκε ένεση. Δεν τον καταλάβαμε ότι δεν ήταν γιατρός. Νομίζαμε ότι το παιδί μας, από τους ηλεκτρολύτες επειδή δεν έπαιρνε υγρά και έχανε, έπαθε ανακοπή».

Επίσης η μάρτυρας κατέθεσε: «Ο Κόντος με τους γιατρούς μάλωσαν. Ο γιατρός ήθελε να της βάλει πράγματα στον ορό και ο Κόντος δεν τον άφησε και διαπληκτίστηκαν. Μετά πήρε το σύζυγο της παράμερα και του είπε "βλέπεις τι είναι οι γιατροί στην Ελλάδα;". Το επόμενο πρωί η Γιαννούλα απεβίωσε. Το χαρτί του θανάτου της έγραφε ολικό καρκίνο. Εγώ δεν το δέχτηκα. Πίστεψα ότι ο καρκίνος είχε λήξει με την αρτεμισινίνη. Μας είχε βάλει να φέρουμε νερό με ψήγματα πλατίνας από την Αμερική, στείλαμε 5.000 δολάρια. Συνολικά του δώσαμε 60.000 ευρώ κυρίως σε μετρητά. Τα είχαμε στο σπίτι, ήταν και τα capital controls τότε».

Όπως είπε η μάρτυρας, ο κατηγορούμενος πήγε και στο μνημόσυνο της ασθενούς χωρίς όμως να της μιλήσει και χωρίς να την συλλυπηθεί για την απώλεια της κόρης της.

«Για τρία χρόνια το πήραμε απόφαση ότι το παιδί μας το πήρε ο Θεός. Ρίξαμε ένα πέπλο» ανέφερε η γυναίκα, η οποία επεσήμανε πως αντιλήφθηκαν όλη την διάσταση της υπόθεσης όταν είδαν στην τηλεόραση την σύλληψη του «διακεκριμένου ογκολόγου». Όπως είπε, επειδή συνέπεσε η σύλληψη με την εκταφή της κόρης της, συνειδητοποίησε πως εξαιτίας του Κόντου το παιδί της «ήταν ένα σεντόνι με κόκαλα που μου έδωσαν».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας της 35χρονης εκλιπούσας ο οποίος αφού εξιστόρησε τα γεγονότα και έδωσε λεπτομέρειας για τα χρήματα που τους απέσπασε ο κατηγορούμενος, ανέφερε πως δεν τους πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό ότι η κόρη τους δεν θα θεραπευόταν με αυτά που τους έδινε ο «Δόκτορας Κόντος». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δακρυσμένος, «ήμασταν πιόνια…που να καταλάβω...».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

