ΕΛ.ΑΣ – Ναρκωτικά: Χειροπέδες σε μέλη κυκλώματος διακίνησης

Αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, είχε μια γυναίκα. Τα «επιχειρησιακά αυτοκίνητα» και οι κάμερες προφύλαξης.

Τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μια γυναίκα, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους στάθμευσης του εμπορικού πάρκου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, που είχε ως ορμητήριο σπίτι στη Γλυφάδα.

Αρχηγικό ρόλο είχε η συλληφθείσα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και πώληση των ναρκωτικών ουσιών, είτε απευθείας σε αγοραστές είτε στα άλλα μέλη της σπείρας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, ενώ λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης. Μάλιστα, είχαν τοποθετήσει εξωτερικά της οικίας στη Γλυφάδα κάμερες, με σκοπό να ελέγχουν το χώρο.

Από τις αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ποσότητα κάνναβης βάρους 1.144,1 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 156,1 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 17.200 ευρώ, μαχαίρι, 3 κάμερες κλειστού κυκλώματος με καταγραφικό, 9 κινητά τηλέφωνα και 2 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

