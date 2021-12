Κοινωνία

Μετρό Σύνταγμα - Μοναστηράκι: εκκένωση λόγω απειλής για βόμβα

Τηλεφώνημα από άγνωστο για έκρηξη βόμβας σε δύο σταθμούς του μετρό, προκάλεσε συναγερμό.

Κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και το Μοναστηράκι, ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία ιστοσελίδας και ανέφερε ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες στους σταθμούς του μετρό. Όπως ανέφερε, η βόμβα στο μετρό στο Σύνταγμα θα εκραγεί στις 16:15 και στο Μοναστηράκι στις 16:40.

Οι σταθμοί του μετρό 2 και 3 εκκενώθηκαν και το κοινό του Ηλεκτρικού εξυπηρετείται στους σταθμούς Πειραιάς - Θησείο και Ομόνοια - Κηφισιά.

"Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ εκκενώθηκαν και έκλεισαν όλοι οι σταθμοί των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στους σταθμούς «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» & «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», όπου και στεγάζεται και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.

Οι συρμοί παραμένουν στις αποβάθρες δίχως επιβάτες. Στη Γραμμή 1 του Μετρό, η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Θησείο & Ομόνοια – Κηφισιά. Αναμένεται εντός ολίγου η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς. Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση", αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.





