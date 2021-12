Οικονομία

Γιορτές - Παιχνίδια: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες και τις χρηστικές συμβουλές από τη γενική διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Η αγορά παιχνιδιών, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αποτελεί βασική προτεραιότητα τις επόμενες μέρες. «Οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα παιχνίδια αποτελούν προϊόντα με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, αφού προορίζονται για την ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα των παιδιών» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η γενική διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή εποπτείας και ελέγχου των βιομηχανικών προϊόντων.

Εφιστάται η προσοχή του καταναλωτικού κοινού ως προς τα ακόλουθα σημεία:

Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι φέρει τη σήμανση «CE»: με την εν λόγω σήμανση, ο κατασκευαστής δηλώνει και πιστοποιεί ότι το παιχνίδι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και ενδείξεις προφύλαξης, ώστε να αγοράσετε ένα παιχνίδι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού. Ιδιαίτερα, λάβετε υπόψη την προειδοποίηση (που απεικονίζεται ως λογότυπο ή γραπτή προειδοποίηση) ότι το παιχνίδι «δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών».

Για τα μικρά παιδιά, προτιμήστε απλούς μηχανισμούς: ειδικότερα, αποφύγετε παιχνίδια που έχουν μηχανισμούς αναδίπλωσης (κίνδυνος παγίδευσης ή τραυματισμού).

Προσέξτε τα ηλεκτρικά παιχνίδια που διαθέτουν μπαταρίες ή τροφοδοτικό: ελέγξτε, εάν είναι δυνατόν, την ασφάλεια της θήκης και την προσβασιμότητα στις μπαταρίες. Αυτά δεν πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα στην περίπτωση ενός παιχνιδιού.

Προτιμήστε πλαστικά χρωματισμένης πρώτης ύλης παρά βαμμένα εκ των υστέρων (που μπορεί να ξεφλουδίσουν).

Μη διστάσετε να δοκιμάσετε το χειρισμό του παιχνιδιού, εάν είναι δυνατόν.

Προσοχή σε ορισμένα προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα μικρά παιδιά αλλά δεν είναι παιχνίδια και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά: διακοσμητικές ή παραδοσιακές κούκλες γνωστές ως «συλλεκτικές», διακοσμητικά είδη πάρτι, μοντέλα σε κλίμακα για ενήλικες συλλέκτες, παζλ άνω των 500 τεμαχίων, συλλεκτικά ειδώλια κ.λπ.

Επιπρόσθετα συνιστώνται τα ακόλουθα:

Προσέξτε τα παιχνίδια κατασκευής παλαιότερων ετών, που μπορεί να μην πληρούν τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας, ειδικά όταν έχουν μπαταρίες. Μπορεί να είναι η αιτία ατυχημάτων όταν είναι πολύ παλιά, ή όταν έχουν υποστεί αλλοιώσεις.

Όσον αφορά τα παιχνίδια με μαγνήτες, μπορεί να είναι επικίνδυνα εάν τα μαγνητικά στοιχεία είναι προσβάσιμα. Το παιδί μπορεί να τα καταπιεί και να πνιγεί

Μόλις αγοράσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και προειδοποιήστε το παιδί σας για τους πιθανούς κινδύνους.

Εξηγήστε στο παιδί πώς λειτουργεί το παιχνίδι και να του επιστήσετε την προσοχή σε πιθανούς κινδύνους και χειρισμούς που πρέπει να αποφευχθούν.

Προσέξτε τα μικρότερα παιδιά να μην δανείζονται παιχνίδια από μεγαλύτερα παιδιά και να μην αφήνουν πολύ μικρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά για ένα παιδί.

Επιπλέον, πριν την αγορά ενός παιχνιδιού, μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μάθετε εάν το εν λόγω παιχνίδι υπόκειται σε ανάκληση προϊόντος. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στον σύνδεσμο https://www.ggb.gr/deltia-all-view ή στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport, την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την παροχή πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα.

Σε περίπτωση προβλήματος ασφαλείας με ένα παιχνίδι, οι καταγγελίες υποβάλλονται στην γενική διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, ΕΔΩ.

