Μετρό: έκλεισαν όλοι οι σταθμοί, ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί

Συναγερμός σήμανε στο μετρό της Αθήνας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβες.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στις 3 γραμμές του μετρό.

Νωρίτερα εκκενώθηκαν και έκλεισαν όλοι οι σταθμοί του μετρό, στις Γραμμές1, 2 και 3, ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα.

"Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ εκκενώθηκαν και έκλεισαν όλοι οι σταθμοί των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στους σταθμούς «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» & «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», όπου και στεγάζεται και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.

Οι συρμοί παραμένουν στις αποβάθρες δίχως επιβάτες. Αναμένεται εντός ολίγου η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς. Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση", αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία ιστοσελίδας και ανέφερε ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες στους σταθμούς του μετρό.

Όπως ανέφερε, η βόμβα στο μετρό στο Σύνταγμα θα εκραγεί στις 16:15 και στο Μοναστηράκι στις 16:40.

