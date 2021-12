Κόσμος

Αϊτή: Έκρηξη βυτιοφόρου με δεκάδες νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και πολλοί τραυματίες στον πρώτο απολογισμό. Τουλάχιστον 20 σπίτια έπιασαν φωτιά.

Φωτογραφια αρχείου

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη βυτιοφόρου στο Καπ-Αϊτιέν, στην Αϊτή, η οποία προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από τοπικό αξιωματούχο.

«Διαπίστωσα επιτόπου ότι 50 ως 54 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Είναι αδύνατο να αναγνωριστούν», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Καπ-Αϊτιέν, ο Πατρίκ Αλμονόρ.

Περίπου 20 κατοικίες στην περιοχή έπιασαν φωτιά μετά την έκρηξη, σύμφωνα με τον Αλμονόρ, κάτι που δημιουργεί φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι βαρύτερος.

«Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων μέσα στα σπίτια», διευκρίνισε.

Αυτή η φτωχή χώρα της Καραϊβικής μαστίζεται από σοβαρή έλλειψη καυσίμων επειδή συμμορίες λυμαίνονται ένα τμήμα του κυκλώματος ανεφοδιασμού.

Αυτό προκαλεί ισχυρή δυσαρέσκεια στους κόλπους του πληθυσμού και η Αϊτή ήταν εξάλλου χθες, Δευτέρα, θέατρο διαδηλώσεων κατά της αύξησης της τιμής της βενζίνης.

Το νοσοκομείο Ζουστινιάν, όπου έχουν μεταφερθεί πολλοί τραυματίες, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη συρροή, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν έχουμε τα μέσα για να περιθάλψουμε τους πολλούς ανθρώπους που φέρουν σοβαρά εγκαύματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. «Φοβάμαι πως δεν θα καταφέρουμε να τους σώσουμε όλους».

Λιμάνι στη βόρεια ακτή της Αϊτής, το Καπ-Αϊτιέν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”

Κιλκίς: Πατέρας σκότωσε τον γιο του με καραμπίνα

Σέρρες: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα