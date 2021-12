Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. Δείτε ποιος περιοχές βρέθηκαν στο «κόκκινο» τις τελευταίες 24 ώρες.

Τριψήφιος αριθμός θανάτων την Τρίτη από επιπλοκές του κορονοϊού προστέθηκε στη μακρά μακάβρια λίστα των ασθενών που έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 5.736 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα. Από το σύνολο των 5.736 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 23 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.786 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 901 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Πιερίας

Σερρών και

Χανίων. Παράλληλα, ανησυχία σκορπά η αύξηση στο ιικό φορτίο που εντοπίζεται στα λύματα μεγάλων πόλεων έως 258%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

