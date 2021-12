Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Pfizer: Αποτελεσματικό και κατά της μετάλλαξης Όμικρον το αντιικό χάπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα του στην αποτροπή νοσηλειών και θανάτων. Εάν δοθεί έγκριση, η θεραπεία θα πωλείται ως Paxlovid.

Η Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι η τελική ανάλυση του αντιιικού χαπιού της κατά της COVID-19 συνεχίζει να εμφανίζει αποτελεσματικότητα σχεδόν 90% στην αποτροπή νοσηλειών και θανάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και πρόσφατα εργαστηριακά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του κατά της γρήγορης εξάπλωσης του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού.

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το σκεύασμα, που λαμβάνεται δια του στόματος, ήταν κατά 89% περίπου αποτελεσματικό στην αποτροπή νοσηλειών ή θανάτων όταν συγκριθεί με το placebo με βάση ενδιάμεσα αποτελέσματα για περίπου 1.200 ανθρώπους. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επιπροσθέτως 1.000 ανθρώπους.

Δεν καταγράφηκε κανείς θάνατος στη δοκιμή από αυτούς που έλαβαν τη θεραπεία της Pfizer, συγκριτικά με 12 θανάτους μεταξύ αυτών που έλαβαν το placebo.

Τα χάπια της Pfizer λαμβάνονται με το παλαιότερο αντιιικό ritonavir κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες ξεκινώντας λίγο μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Εάν δοθεί έγκριση, η θεραπεία θα πωλείται ως Paxlovid.

Η Pfizer παρουσίασε επίσης αρχικά στοιχεία από δεύτερη κλινική δοκιμή που δείχνουν ότι η θεραπεία μείωσε τις νοσηλείες κατά περίπου 70% σε περίπου 600 ενήλικες μεσαίου κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Χιλή: Νέος Πρόεδρος ο αριστερός Γκαμπριέλ Μπόριτς (εικόνες)

Πειραιάς: Απίστευτο τροχαίο στο Μικρολίμανο (εικόνες)