Κοινωνία

Καταγγελία: νηπιαγωγός βίασε 4χρονο αγόρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της μητέρας, οι ισχυρισμοί του νηπιαγωγού και η έρευνα των Αρχών.

Για βιασμό του 4χρονου γιου της κατήγγειλε μητέρα τον νηπιαγωγό του, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του εκπαιδευτικού.

Η καταγγελία έγινε την περασμένη Παρασκευή και ο νηπιαγωγός συνελήφθη.

Ο 35χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και γίνεται έρευνα.

Το παιδί εξετάστηκε από ειδικούς, ενώ ελήφθη DNA του νηπιαγωγού για σύγκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στις φυλακές Λάρισας οι προφυλακισθέντες

Ψευτογιατρός: “Η κόρη μου ένιωθε επίλεκτη, την διάλεξαν ο πνευματικός της και ο Dr Kontos”

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: την σκότωσε ο άνδρας της, όχι η πεθερά της