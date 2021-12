Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο εν διαστάσει σύζυγος της 55χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της 55χρονης εν διαστάσει συζύγου του

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών θα οδηγηθεί αύριο ο 56χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 55χρονης εν διαστάσει συζύγου του, χθες, στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης, καλυμμένος με μακρύ πανωφόρι και κουκούλα, μπήκε σε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Μάδυτο και με χρήση κυνηγετικής καραμπίνας, τραυμάτισε θανάσιμα την 55χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο , όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 56χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, εντοπίστηκε το μεσημέρι σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών, ενώ υπέδειξε, στους αστυνομικούς, σημείο στο Καλοχώρι όπου είχε κρύψει το όπλο.





Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Καματερό: Νεκρά δύο παιδιά μετά από φωτιά σε σπίτι

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”