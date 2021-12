Κόσμος

Ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ: 12 παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο Κεντάκι

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 74 θύματα, ανάμεσα στα οποία κι ένα βρέφος μόλις 2 μηνών.

Οι ανεμοστρόβιλοι που σάρωσαν το Κεντάκι και τις γύρω πολιτείες προκάλεσαν τον θάνατο δώδεκα παιδιών, μεταξύ αυτών ενός βρέφους 2 μηνών, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

Συνολικά, 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κεντάκι, με το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα να είναι 98 ετών. Οκτώ νεκροί δεν έχουν αναγνωριστεί.

Ο Μπεσίρ είπε ότι οι καταιγίδες παρήγαγαν «το ισχυρότερο σύνολο ανεμοστρόβιλων που έχουμε ποτέ δει στο Κεντάκι και που πιστεύουμε ότι θα είναι πιθανόν ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα ανεμοστρόβιλων στην αμερικανική ιστορία».

Μεταξύ των νεκρών, είναι 8 άνθρωποι που εργάζονταν σε μια βιοτεχνία κεριών στο Μέιφιλντ, στο Κεντάκι, η οποία ισοπεδώθηκε. Υπήρχαν φόβοι πως οι θάνατοι στη βιοτεχνία θα ήταν πολύ περισσότεροι, όμως ένας εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας δήλωσε χθες πως οι εναπομείναντες 102 εργάτες που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή είναι ζωντανοί και έχουν εντοπιστεί.

«Εάν το έβλεπες ιδίοις όμμασι, θα πίστευες ότι πρόκειται για ένα θαύμα», σημείωσε ο Μπεσίρ αναφερόμενος στο γεγονός ότι μονάχα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βιοτεχνία κεριών.

