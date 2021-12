Κόσμος

Η Μάλτα επιτρέπει την καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης

Η Μάλτα γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρώπης που επιτρέπει και την καλλιέργεια και την κατοχή κάνναβης. Οι όροι του μέτρου.

Η Μάλτα έγινε την Τρίτη η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που στο εξής θα επιτρέπει την περιορισμένη καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης για προσωπική χρήση, μετά την έγκριση του σχετικού νόμου από το κοινοβούλιο.

Ο νόμος εγκρίθηκε με ψήφους 36 υπέρ έναντι 27 κατά και επιτρέπει στους ενήλικους κατοίκους της Μάλτας να έχουν στην κατοχή τους έως 7 γραμμάρια κάνναβης και να καλλιεργούν έως και 4 φυτά.

Η χρήση κάνναβης σε δημόσιο χώρο θα παραμείνει παράνομη. Όποιος συλληφθεί να χρησιμοποιεί κάνναβη ενώπιον ανηλίκων θα πληρώνει πρόστιμο μεταξύ 300-500 ευρώ.

Πολλές χώρες έχουν αποποινικοποιήσει τα τελευταία χρόνια τη χρήση και κατοχή μαριχουάνας για «ψυχαγωγικούς λόγους», όμως συχνά οι νόμοι είναι αόριστοι.

Στη Μάλτα ο νόμος προβλέπει επίσης την ίδρυση ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορούν να παράγουν και να πωλούν κάνναβη στα μέλη τους, τα οποία δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 500.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Αμπέλα, που προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την πρόταση «ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα», να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης και να μην αναγκάζονται οι χρήστες να καταφεύγουν στη μαύρη αγορά. Εξήγησε επίσης ότι θέλει να γλιτώσει τους γονείς από το «τραύμα» να βλέπουν τα παιδιά τους να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης επειδή κάπνισαν ένα τσιγάρο, διατηρώντας όμως την πίεση στους εμπόρους. «Η διακίνηση ναρκωτικών θα παραμείνει παράνομη», υπογράμμισε.

Το αντιπολιτευόμενο Εθνικιστικό Κόμμα καταψήφισε τον νόμο εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση «κανονικοποιεί και θα αυξήσει τη χρήση ναρκωτικών» στη χώρα.

Η εφαρμογή και η τήρηση του νόμου θα ανατεθεί σε μια νέα δημόσια υπηρεσία, την Αρχή Υπεύθυνης Χρήσης Κάνναβης.

