Σεισμός στην Κρήτη

Ακόμη μια νυχτερινή δόνηση καταγράφηκε στους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε την νύχτα στην Κρήτη.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:43 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ήταν 15,8 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή, 65 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της κοινότητας της Ζάκρου, της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, στην ανατολική Κρήτη.

Περίπου τρεις ώρες νωρίτερα, καταγράφηκε σεισμός στον Αίγιο.

