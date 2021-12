Πολιτική

Κατασκοπεία στην Ρόδο: τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Τι εισηγήθηκε στην πρόταση της για την πολύκροτη υπόθεση, η Εισαγγελέας της έδρας.

Με την αγόρευση της Εισαγγελέως της έδρας, τις απολογίες των κατηγορουμένων και τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισής τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των προσκομιζόμενων εγγράφων από την υπεράσπιση (αναγνωστέα), συνεχίστηκε ως αργά χθες το απόγευμα η πολύκροτη δίκη κατασκοπείας προς όφελος της Τουρκίας.

Η Εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων και συγκεκριμένα του 36χρονου γραμματέα του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και του 53χρονου πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» για τα αδικήματα της υποστήριξης πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών της πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με κοινό ενιαίο σκοπό χρήσης για διαβίβαση κρατικών απορρήτων σε άλλον με σκοπό πρόκλησης κινδύνου στα συμφέροντα του κράτους,

Αίσθηση προκάλεσε χθες η λήψη κατάθεσης προς υπεράσπιση του 36χρονου γραμματέα του τουρκικού προξενείου από έναν απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού που υποστήριξε ότι την επίμαχη περίοδο του θέρους του 2020 δεν υπήρξε ένταση και κλιμάκωση αυτής σε επίπεδο που να απειλείται πόλεμος. Ισχυρίστηκε συνοπτικώς ότι τόσο η ανάκληση των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού, η αποστολή και διάταξη των δυνάμεων άμυνας της χώρας μας στην περιοχή όσο και η κινητοποίηση που υπήρξε είναι συνήθης, δεν είναι επικίνδυνη να οδηγήσει σε πόλεμο ενώ παραπέρα αξιολόγησε ως άνευ ουσίας τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στους κατηγορούμενους υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υλικό που δεν είναι απόρρητο. Ανάλογοι ήταν οι ισχυρισμοί του τεχνικού συμβούλου του πρώτου κατηγορούμενου που έκανε ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μια ημεδαπή καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου που κατέθεσε ομοίως ως μάρτυρας υπεράσπισης του 36χρονου υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι υπήρξε κρίση αλλά δεν ήταν ικανή να οδηγήσει σε πόλεμο. Υπέρ του πρώτου κατέθεσε και δικηγόρος της Ρόδου που γνωρίζει την οικογένεια ενώ τελευταία κατέθεσε συγγενής του 53χρονου.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης εγχείρισαν χθες στο δικαστήριο αλλά και πρόβαλαν σε οθόνη αντίγραφα δημοσιευμάτων εφημερίδων και ιστοσελίδων στα οποία απεικονίζονται στρατιωτικά πλοία αγκυροβολημένα στο Καστελλόριζο και «αναρωτήθηκαν» γιατί δεν κινήθηκε έρευνα εις βάρος τους για κατασκοπεία.

Ανάλογη θέση εξέφρασαν και για υλικό που προέβαλαν από blog στο διαδίκτυο με 11.500 ακόλουθους, όπως τόνισαν, στο οποίο προβλήθηκαν βίντεο με στρατιωτικά πλοία στο ακριτικό νησί.

Την «τιμητική» της είχε μάλιστα και η «δημοκρατική», αφού στο δικαστήριο εγχείρισαν και δημοσίευμά της τον Αύγουστο του 2020 στο οποίο απεικονίζεται στρατιωτικό πλοίο… Πρόκειται ωστόσο για φωτογραφία αρχείου από το έτος 2014 και για άρθρο – αναδημοσίευση από «το Βήμα». Η ίδια φωτό έχει δε δημοσιευθεί κατ’ επανάληψη από το έτος 2014. Οπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», από την ακροαματική διαδικασία κατέστη σαφές ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιδιώκουν να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα των στοιχείων και συγκεκριμένα των φωτογραφιών και των μηνυμάτων που αντήλλασσαν μεταξύ τους ισχυριζόμενοι ότι είτε αυτά είναι προσιτά σε όλους που ήταν παρόντες στο Καστελλόριζο την επίμαχη περίοδο Ιουλίου – Νοεμβρίου 2020, είτε μέσω του διαδικτύου είτε ακόμη ότι θα μπορούσαν οι Τούρκοι να αντλήσουν πληροφορίες με τη χρήση drones.

Επιπλέον επιδιώκουν να πείσουν ότι την επίμαχη περίοδο ναι μεν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διένυαν περίοδο έντασης κάτι που είχε οδηγήσει σε ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή του Καστελλόριζου, πλην όμως δεν υφίστατο κίνδυνος κλιμάκωσης σε πόλεμο. Χθες ζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και τα πειστήρια. Εξετάστηκαν τα κιάλια που βρέθηκαν στον 53χρονο αλλά και το κινητό του τελευταίου για να διαπιστωθεί αν είχε φθορά.

Ο 36χρονος απολογούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του. Ζούσε όπως είπε μια ήσυχη ζωή και ποτέ δεν έκανε κάτι λάθος. Υποστήριξε ότι από ενθουσιασμό ζήτησε σε sms από τον 53χρονο να του πει τον αριθμό στρατιωτικού πλοίου, όπως είπε, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται καλά.

Αρνήθηκε τον ισχυρισμό που είχε αναπτύξει ο συγκατηγορούμενός του ότι συναντήθηκαν σε σούπερ μάρκετ της Ιαλυσού και ότι του ζήτησε να διαγράψει κάτι από το κινητό που συνομιλούσαν.

Σε ό,τι αφορά στο πακέτο δεδομένων που του έδωσε για το κινητό του υποστήριξε ότι το έκανε για να τον βρίσκει και να τον βοηθά. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο 53χρονος είχε καταθέσει αρχικώς χωρίς δικηγόρο και δεν ήξερε τι έλεγε στην κατάθεσή του. Τόνισε ότι οι σχέσεις του με τον 53χρονο είχαν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της καταγωγής του. Θυμίζουμε ότι είχε αναπτύξει τον ισχυρισμό ότι η προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση συνιστά πράξη καθαρά πολιτική και όχι προσωπική, προκύπτουσα απλά και μόνο από τη θέση που κατέχει στο Προξενείο της Τουρκίας, με στόχο να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών!

Ο 53χρονος μάγειρας είχε ομολογήσει ότι ο 36χρονος τον στρατολόγησε και ότι του έστελνε μηνύματα μέσω της εφαρμογής «what’s up». Ο ίδιος του απαντούσε είτε με τηλεφωνικές κλήσεις είτε μέσω της εφαρμογής, ενώ του έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 2020 δύο φορές, ενώ το Νοέμβριο υπήρξε, όπως ισχυρίστηκε, ρήξη στις σχέσεις τους διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν επικίνδυνος. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι έδωσε στον 36χρονο πληροφορίες μετά από δύο ταξίδια τον Οκτώβριο για τις ακριβείς θέσεις των πολεμικών πλοίων, τον αριθμό αυτών και τα διακριτικά που έφεραν στην πλώρη αλλά και τον αριθμό των στρατιωτών σ’ αυτά.

Ενώπιον της Ανακρίτριας υποστήριξε ουσιαστικά τα ίδια λέγοντας ότι ο 36χρονος του ζήτησε να του δίνει τις θέσεις των πολεμικών πλοίων που βρίσκονταν στο Καστελλόριζο, καθώς και τους αριθμούς που έφεραν αυτά, ζητώντας του η επικοινωνία αυτή να γίνεται μόνο μέσω της εφαρμογής what’ s up. Ισχυρίστηκε, ότι οι μοναδικές πληροφορίες που διαβίβασε δύο μοναδικές φορές στον 36χρονο, ήτοι τον αριθμό των ελληνικών πολεμικών πλοίων που έπλεαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην περιοχή του Καστελλορίζου, δεν αποτελούν κρατικά απόρρητα, καθώς μπορούσαν να γίνουν ορατά από το ευρύ κοινό της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, ήτοι η πληροφορία αυτή δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένο κύκλο προσώπων.

Χθες ισχυρίστηκε ότι ο 36χρονος τον ρωτούσε μάλλον από περιέργεια προσθέτοντας ότι δεν θυμάται. Πρόσθεσε εξάλλου χθες ότι παραξενεύτηκε όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο καράβι και τον συνέλαβαν. Ισχυρίστηκε ακόμη χθες ότι ευρισκόμενος στην Ασφάλεια φοβήθηκε και δεν ήξερε τι έλεγε γιατί δεν είχε λάβει και τα φάρμακά του και ότι μετά από μέρες αντιλήφθηκε τι είχε καταθέσει και ανασκεύασε. Υποστήριξε χθες ότι δεν τον πίεζε o 36χρονος να του δίνει πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου.

Πηγή: dimokratiki.gr





