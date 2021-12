Κόσμος

ΕΕ για Τουρκία: Σε απόλυτο αδιέξοδο η διαδικασία ένταξης

Τι αναφέρει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Τα "αγκάθια" που βάζουν "φρένο".



Οι πιθανότητες που έχει η Τουρκία να ενταχθεί μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μοιάζουν ακριβώς καλές, με βάση τουλάχιστον την πιο πρόσφατη αποτίμηση από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

«Το Συμβούλιο καταγράφει μετά λύπης του ότι η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται περαιτέρω από την ΕΕ», σύμφωνα με τα συμπεράσματά του που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας είναι πρακτικά «στάσιμες» και «δεν μπορούν να εξεταστούν νέα κεφάλαια για άνοιγμα ή κλείσιμο», προστίθεται στο κείμενο, στο οποίο επαλαμβάνονται ουσιαστικά αυτολεξεί προηγούμενες διαπιστώσεις του Συμβουλίου.

Οι 27 επικρίνουν ιδίως την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία κρίνουν πως έρχεται ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες τους.

Για παράδειγμα αναφέρονται στη Λιβύη, όπου κυβερνητικά στρατεύματα φέρονται να έλαβαν παρανόμως όπλα, πυρομαχικά και υποστήριξη από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Ακόμη, στο έγγραφο καταγγέλλονται παραβιάσεις του πλαισίου των συμφωνιών με την ΕΕ για την τελωνειακή ένωση από πλευράς Άγκυρας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει «τις σοβαρές ανησυχίες (του) για την περαιτέρω και βαθιά ανησυχητική οπισθοδρόμηση στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης», καθώς και «τη συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος».

Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, που άρχισε το 2005, δεν πάει πουθενά εδώ και πολλά χρόνια, εξαιτίας της πολιτικής της χώρας σε διάφορα ζητήματα, που δεν ικανοποιεί τις Βρυξέλλες.

Ένας από τους λόγους που δεν έχουν λάβει τέλος είναι η σημασία που δίνεται στην Τουρκία ως προς τη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών προς τη δυτική Ευρώπη.

Η Τουρκία συνεχίζει να ωφελείται από την οικονομική βοήθεια της ΕΕ και θα εξασφαλιστεί η χορήγηση περαιτέρω χρηματοδοτήσεων για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν εν καιρώ, σύμφωνα με το έγγραφο.

