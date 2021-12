Τεχνολογία - Επιστήμη

ΜΕΘ COVID: μελέτη των Τσιόδρα - Λύτρα για την θνητότητα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης για την πορεία των θανάτων βάσει του φόρτου στις Εντατικές, αλλά και για την θνητότητα σε διασσωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ.

Αίσθηση προκαλεί μελέτη των καθηγητών Σωτήρη Τσιόδρα και Θεόδωρου Λύτρα, που συμπεραίνει πως υπάρχει μεγάλη αύξηση της θνητότητας διασωληνωμένων (έως και 57%), όσο μεγαλώνει ο φόρτος στις ΜΕΘ, αλλά και αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ (έως 87%) για την οποία, όπως αναφέρει ο κ. Λύτρας, οι συντάκτες της μελέτης ενημέρωσαν εδώ και μήνες, «σε ανώτατο επίπεδο», αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.

Περισσότερες από 1.500 ζωές ασθενών θα μπορούσαν να έχουν σωθεί το διάστημα Σεπτέμβριος του 2020 έως Μάιος του 2021, εάν το σύστημα Υγείας λειτουργούσε σε συνθήκες χαμηλότερης πίεσης, anaf;eretai . Τα στοιχεία-σοκ περιλαμβάνονται σε μελέτη που υπογράφουν ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας Θεόδωρος Λύτρας.

Αίσθηση προκαλούν και τα σχόλια του κ. Λύτρα, που αναφέρει πως «η ανάλυση αυτή έγινε τέλος Μαΐου και ως οφείλαμε σαν λειτουργοί της Δημόσιας Υγείας τη γνωστοποιήσαμε άμεσα και επανειλημμένα σε όλους όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο». Επισημαίνει πως το εάν θα επιβιώσει ένας διασωληνωμένος ασθενής εξαρτάται από το πού ζει και σε ποια περίοδο (με τι φόρτο στο ΕΣΥ) τύχει να αρρωστήσει. «Το αν αυτό είναι αποδεκτό, ας το κρίνει ο κάθε πολίτης και ας βγάλει τα όποια συμπεράσματα», τονίζει.

Και τα δεδομένα δείχνουν πως το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στον ??φόρτο: με >400 διασωληνωμένους, χάνουμε ασθενείς που αναμένεται να ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες.



Επιπλέον έχουμε κραυγαλέα & απαράδεκτη *υγειονομική ανισότητα* μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης Ελλάδας. — Theodore Lytras (@TheodoreLytras) December 14, 2021

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο κ. Λύτρας υποστηρίζει πως το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στον φόρτο, γράφοντας «Με περισσότερους από 400 διασωληνωμένους, χάνουμε ασθενείς που αναμένεται να ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες. Επιπλέον, έχουμε κραυγαλέα και απαράδεκτη “υγειονομική ανισότητα” μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης Ελλάδας».

«Εγώ δείχνω τι λένε τα επιδημιολογικά δεδομένα», σχολιάζει και προσθέτει πως «Από τους 3.988 θανάτους διασωληνωμένων που αναλύθηκαν, 1.535 αποδίδονται αθροιστικά στους 3 αυτούς παράγοντες. Δηλαδή, εκτιμάται πως τόσοι θα γλίτωναν, αν όλοι νοσηλεύονταν με χαμηλό φόρτο στο ΕΣΥ (κάτω από 200 διασωληνωμένους), σε νοσοκομεία Αττικής και εντός ΜΕΘ».

Όπως αναφέρει, νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετιζόταν με 87% αυξημένη θνητότητα -παρότι αυτό αφορούσε λίγους ασθενείς, μόνο περίπου το 5% των διασωληνωμένων (οι υπόλοιποι ήταν εντός ΜΕΘ) και «εν μέρει» ίσως αφορά διαλογή των πιο βαριά πασχόντων ασθενών, άρα μη αιτιακή σχέση, άρα πρέπει να ερμηνευθεί με προσοχή. O κ. Λύτρας τονίζει πως «όσο περισσότεροι είναι οι διασωληνωμένοι στο ΕΣΥ τόσο αυξάνει κλιμακωτά η πιθανότητα θανάτου ανά μέρα νοσηλείας: αύξηση 25% για άνω των 400 ασθενών, έως +57% για άνω των 800 ασθενών. Διασωλήνωση σε νοσοκομείο εκτός Αττικής σχετιζόταν με αύξηση θνητότητας 35% έως 40%».

Και (3) η (εξαιρετική) ιδέα γι'αυτή την ανάλυση δεν ήταν δική μου αλλά του @STsiodras· εγώ βοήθησα με την υλοποίηση.



Αυτό το τονίζω για τους κακεντρεχείς που δεν εννοούν να καταλάβουν οτι ο @STsiodras κι εγω είμαστε ΜΟΝΟ επιστήμονες, με **αποκλειστικό** μέλημα τη Δημόσια Υγεία.–

— Theodore Lytras (@TheodoreLytras) December 14, 2021

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, η ιδέα για την ανάλυση ανήκει στον Σωτήρη Τσιόδρα: «Εγώ βοήθησα με την υλοποίηση. Αυτό το τονίζω για τους κακεντρεχείς που δεν εννοούν να καταλάβουν ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας και εγώ είμαστε μόνον επιστήμονες, με αποκλειστικό μέλημα τη Δημόσια Υγεία.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και η απάντηση Οικονόμουζ

Για «συνειδητά ψέματα» κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του οποίου αναφέρεται τα «Πριν λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε το αδιανόητο στη Βουλή, ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα». Σήμερα αποκαλύπτεται ότι ήδη από το Μάιο έχει στα χέρια του μελέτη από τους κ.κ. Τσιόδρα και Λύτρα, που δείχνει πως οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν θνητότητα 87% και πως το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στον φόρτο όταν υπάρχουν πάνω από 400 διασωληνωμένοι, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν ασθενείς που θα ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο είπε χυδαία ψέματα για να αποποιηθεί των ευθυνών του για τις χιλιάδες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Όχι μόνο απαξιώνει συνειδητά την επιστήμη και την κοινή λογική για το πολιτικό του όφελος. Αλλά, αν και τον προειδοποιούσαν από το Μάιο οι επιστήμονες πως το ΕΣΥ δεν θα αντέξει και θα πεθαίνουν άνθρωποι, δεν έκανε και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα για να το ενισχύσει. Με αποκορύφωμα τον Προϋπολογισμό που με 130 νεκρούς μόλις χθες και 1.318 μόνο μέσα σε 12 μέρες στο Δεκέμβριο, θεωρεί λήξασα την πανδημία και κόβει 820 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες Υγείας, ενώ αρνείται ακόμα και τώρα την επίταξη ιδιωτικών και στρατιωτικών νοσοκομείων. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ψεύτης. Είναι και εγκληματικά αδιάφορος για χιλιάδες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί».

Μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα από 5/21:

87% αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ.

38,5% των θανάτων θα είχε αποφευχθεί αν είχε θωρακιστεί το ΕΣΥ.

Προφανώς τα γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης όταν μου απαντούσε στη Βουλή.

Να τον πω ψεύτη;

Πολιτικό απατεώνα;

Με 19475 νεκρούς, τα λόγια χάνουν το νόημά τους…

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) December 15, 2021

«Πολιτικό ολετήρα» χαρακτηρίζει σε μακροσκελή του δήλωση τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Αναλυτικά η δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονομου:

«Δεν μας κάνει εντύπωση που ένας πολιτικός ολετήρας, όπως ο κ. Τσίπρας, προσπαθεί να φέρει στα δικά του περιορισμένα μέτρα μια επιστημονική μελέτη. Με ψέματα και αποσπασματική επίκληση στοιχείων. Με τρόπο χυδαίο και ευτελή. Διότι αποκρύπτει συνειδητά όχι μόνο ότι μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ, ούτε ότι προστέθηκαν χιλιάδες υγειονομικοί στο σύστημα, ούτε ότι σήμερα το σύνολο των ΜΕΘ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων είναι στη διάθεση του ΕΣΥ, αλλά και το γεγονός ότι την περίοδο 2015-2019, χωρίς πανδημία, υπήρχαν μέρες που είχαμε μέχρι και 90 αναμονές για ΜΕΘ.

Κυρίως όμως είναι χυδαίος ο τρόπος του, γιατί αποκρύπτει την ουσία της επιστημονικής μελέτης, την οποία ουσιαστικά κανιβαλίζει. Το γεγονός είναι ότι όσο λιγότερη πίεση έχει το ΕΣΥ, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να σωθούν ανθρώπινες ζωές και όσο μεγαλύτερη πίεση υπάρχει τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των θανάτων. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Ο μοναδικός τρόπος όμως για να το πετύχουμε αυτό ήταν και παραμένει ο εμβολιασμός. Αν είχαμε μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη, δεν θα φτάναμε ποτέ να έχουμε τόσους ασθενείς σε ΜΕΘ. Η κυβέρνηση έκανε και κάνει τα πάντα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ας δούμε, σε χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της διαδρομής, τι έκανε ο κ Τσίπρας:

Την 1η Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Τσίπρας καταψήφισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2021 ο κ. Τσίπρας καταψήφισε τις αυστηρές ποινές στους αντιεμβολιαστές γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021 ο κ. Τσίπρας καταψήφισε τα αυστηρά πρόστιμα για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Στις 22 Ιουλίου του 2021 ο κ. Τσίπρας καταψήφισε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών.

Όλο αυτό το διάστημα, ο κ. Τσίπρας έκλεινε το μάτι στους αντιεμβολιαστές και στερούσε από τη χώρα το ενιαίο μέτωπο που χρειαζόμασταν για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστήμης. Όσον αφορά την επισήμανση της μελέτης, για αυξημένους θανάτους σε νοσοκομεία της περιφέρειας, ο πρωθυπουργός από την 1η Ιουνίου είχε πει καθαρά σε συνέδριο του «Πρώτου Θέματος» για την Υγεία: «Έχουμε έναν νοσηλευτικό χάρτη ο οποίος ξεκάθαρα δεν είναι ορθολογικός και δυστυχώς - δεν έχω καμία δυσκολία να το πω ανοιχτά και δημόσια, γιατί πρέπει επιτέλους να μιλάμε για αυτά τα θέματα - τα μεγάλα προβλήματα διαχείρισης του Covid τα είδαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία των οποίων συχνά η ίδια η πανδημία ξεπέρασε τις δυνατότητες τους». Κι όταν είχε επισημανθεί αυτό η αντιπολίτευση κατήγγειλε την ανάγκη ανασχεδιασμού του υγειονομικού χάρτη.

Όσον αφορά δε στην αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ, στην ίδια τη μελέτη και στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «αυτό (α) αφορούσε λίγους, μόνο ~5% των διασωληνωμένων (οι υπόλοιποι ήταν εντός ΜΕΘ), και (β) εν μέρει ίσως αφορά διαλογή των πιο βαριά πασχόντων ασθενών, άρα μη αιτιακή σχέση, άρα πρέπει να ερμηνευθεί με προσοχή». Ο κ. Τσίπρας βέβαια αποκρύπτει τα στοιχεία που δεν βολεύουν την ερμηνεία του. Αντί λοιπόν να κάνει τον κήνσορα, ας συγκρίνει τι παρέδωσε η κυβέρνησή του στο ΕΣΥ και τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα και, κυρίως, ας αναλογιστεί μήπως οι θάνατοι, στους οποίους ξεδιάντροπα εδώ και μήνες αναζητά διέξοδο από την πολιτική του αφάνεια, είναι και η αντανάκλαση της ασύνετης και καιροσκοπικής συμπεριφοράς του».

«Πυρά» στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπελυσε και ο τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός. Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Μετά τη δημοσιοποίηση της επιστημονικής μελέτης για την αυξημένη θνητότητα στη χώρα μας, ειδικά στο πεδίο των Μ.Ε.Θ. λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας και της έλλειψης προετοιμασίας του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Μητσοτάκης είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Έσπευσε πριν από λίγο καιρό να πει δημόσια ανερυθρίαστα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι επιβαρύνεται δραματικά η κατάσταση των διασωληνωμένων εκτός εντατικής.



Η επιστημονική έρευνα και οι τεκμηριωμένες δημοσιεύσεις των επιστημόνων αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει. Προχθές μάλιστα οι εκπρόσωποι των εντατικολόγων της χώρας κράτησαν πολύ σημαντικές αποστάσεις από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, μιλώντας για αδόκιμη αναφορά. Θεωρώ ότι αυτό που προκύπτει πλέον είναι ότι έχουμε στη χώρα αποτρέψιμους θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε έγκαιρα και σωστά η κατάλληλη προετοιμασία των δημόσιων νοσοκομείων, των δημόσιων Μ.Ε.Θ., εάν είχε έγκαιρα επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και είχε αναλάβει μαζί με τα στρατιωτικά νοσοκομεία ένα σημαντικό μέρος από τη νοσηλεία των ασθενών με κορωνοϊό.



Ο κ. Μητσοτάκης ή πρέπει τώρα να ανασκευάσει και να ζητήσει δημόσια συγνώμη ή θεωρώ ότι οδηγεί στην πλήρη ανυποληψία, όχι μόνο της κυβερνητικής διαχείρισης, αλλά δυστυχώς της πολιτείας και των θεσμών. Η κοινωνία είναι δύσπιστη, απαιτεί εξηγήσεις, βιώνει μια τραγική πραγματικότητα, είναι σε εξέλιξη μια υγειονομική τραγωδία στη χώρα, υπάρχει τρομερή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την υγεία, για τη δουλειά, για το εισόδημα και την επιβίωση των ανθρώπων και αυτό που απαιτούν οι πολίτες είναι διαφάνεια, αξιοπιστία και βεβαίως ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας και του κράτους πρόνοιας.»

Σε δήλωση του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει «Η «πανδημία» των ψεμάτων της Ν.Δ. καταρρέει με πάταγο. Η δημοσιοποίηση της μελέτης των κ. Σωτήρη Τσιόδρα - Θεόδωρου Λύτρα, συνιστά την απόλυτη δικαίωση της Ελληνικής Λύσης. Στις συνεχείς εκκλήσεις μας εντός κοινοβουλίου για την αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης του ΕΣΥ και επάνδρωσης των ΜΕΘ, ώστε να σωθούν ζωές Ελλήνων, η κυβέρνηση απαντούσε με συκοφαντίες και αήθεις χαρακτηρισμούς. Σήμερα, αποδεικνύεται πως χιλιάδες συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, εξ αιτίας αυτών των ελλείψεων που έγκαιρα καταγγείλαμε. Το χειρότερο όλων είναι ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός γνώριζαν τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας από τον περασμένο Μάιο. Γεγονός το οποίο δεν τους εμπόδισε να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, κάνοντας λόγο ακόμα και για «μη αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ», την στιγμή που η μελέτη τεκμηριώνει αύξηση θνητότητας κατά 87%, έναντι της νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όσο για τους «μετά Χριστόν προφήτες» της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον κ. Τσίπρα προσωπικά, τους υπενθυμίζω ότι όταν εμείς μιλούσαμε για ενίσχυση των ΜΕΘ, για μονοκλωνικά, για συνταγογράφηση αξιόπιστων διαγνωστικών ελέγχων, αυτοί λειτουργούσαν ως κυβερνητικό δεκανίκι στις κατασταλτικές επιλογές της ΝΔ».

Ο Μιχάλης Κριθαρίδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 αναφέρει «Νέο μαύρο ρεκόρ κατέγραψαν χθες οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα μας με 130 πολίτες να χάνουν τη ζωή τους από τον φονικό ιό. Την ίδια στιγμή άρθρο των κ. κ. Τσιόδρα και Λύτρα εκθέτει την Κυβέρνηση και την αντιεπιστημονική "λογική" του Πρωθυπουργού για τη διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ. Σύμφωνα με το επιστημονικό αυτό άρθρο με περισσότερους από 400 διασωληνωμένους στο ΕΣΥ χάνουμε ασθενείς που αναμένεται να ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες. Από τους 3988 θανάτους διασωληνωμένων που αναλύθηκαν, 1535 αποδίδονται αθροιστικά σε 3 παράγοντες, δηλαδή εκτιμάται ότι τόσοι θα γλίτωναν αν όλοι νοσηλεύονταν με χαμηλό φόρτο στο ΕΣΥ, σε νοσοκομεία της Αττικής και εντός ΜΕΘ, καθώς νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετιζόταν με 87% αυξημένη θνησιμότητα. Μετά από αυτά λοιπόν, που δεν τα λέει το ΜέΡΑ25 αλλά οι επιστήμονες τους οποίους έχει εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός, οι απόψεις που ο ίδιος εξέφρασε για την διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ συνιστούν έγκλημα. Έγκλημα είναι και η μη ενίσχυση του ΕΣΥ όπως αποδεικνύεται και από το επιστημονικό αυτό πόνημα, με ανθρώπους να χάνονται καθημερινά ενώ θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Πόσοι από τους 130 ανθρώπους που χάσαμε χθες θα είχαν σωθεί αν δεν επέμενε ο κ. Μητσοτάκης στις τραγικές πολιτικές του αποφάσεις να μην ενισχύσει το ΕΣΥ και να μην γίνονται τεστ;»

