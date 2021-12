Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Θεσσαλονίκη: Ο δράστης την πυροβόλησε πισώπλατα

Στον εισαγγελέα ο 56χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας. Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Σήμερα η κηδεία της 55χρονης.



Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 56χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας με θύμα την 55χρονη πρώην σύζυγό του, την οποία πυροβόλησε πισώπλατα με κυνηγετική καραμπίνα, όταν μπήκε σε ζαχαροπλαστείο να αγοράσει ψωμί, το πρωί της περασμένης Δευτέρας, στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης.

Ο 56χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πως δεν άντεχε μακριά από την πρώην σύντροφό του, μετά τον χωρισμό τους, πριν από τέσσερα χρόνια, και είχε τυφλωθεί από τη ζήλια. Ο ίδιος, μάλιστα, φέρεται να είχε δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθό στην γυναίκα, όπως ανέφεραν μαρτυρίες από το περιβάλλον της, οπότε οι έρευνες στράφηκαν προς το πρόσωπό του.

Ρίχνοντας φως στην υπόθεση, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Τρίτης σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών, ενώ, στη συνέχεια, ο δράστης υπέδειξε σημείο στο Καλοχώρι, όπου είχε κρύψει το όπλο, με το οποίο τέλεσε το έγκλημα.

Αρχικά υπήρχαν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο που έφερε το όπλο έμοιαζε με γυναίκα. Φαίνεται, όμως, ότι το μακρύ πανωφόρι και η κουκούλα που φορούσε ο 56χρονος, σε συνδυασμό με τον αδύνατο σωματότυπό του, παραπλάνησαν τους μάρτυρες. Καθώς οι έρευνες των Αρχών προχωρούσαν, το σενάριο περί γυναίκας- δράστιδος ανατράπηκε.





Σήμερα η κηδεία της 55χρονης

Σήμερα πρόκειται να πουν το τελευταίο "αντίο", στα Τρίκαλα, συγγενείς και φίλοι στην 55χρονη, που έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της. Δράστης και θύμα ήταν μαζί για περισσότερα από 30χρόνια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι.





