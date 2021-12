Αθλητικά

NBA: Ο Στεφ Κάρι κατέρριψε ένα μυθικό ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «βομβιστής» των «Πολεμιστών», έγραψε ιστορία στη «Μέκκα» του μπάσκετ, το θρυλικό Madison Square Garden.

Ιστορία έγραψε στην νίκη του Γκόλντεν Στέιτ επί της Νέας Υόρκης (105-96) ο Στεφ Κάρι, καθώς ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην Ιστορία του NBA.

Ο άσος των Ουόριορς χρειαζόταν δύο τρίποντα για να ξεπεράσει τον Άλεν και τα κατάφερε περίπου επτά λεπτά πριν την λήξη του ημιχρόνου στη «Μέκκα» του μπάσκετ, το θρυλικό Madison Square Garden.

Ο Κάρι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 5/14 τρίποντα και μετρά πλέον 2.977 εύστοχα τρίποντα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ο έμπειρος άσος, χρειάσθηκε 789 αγώνες για να φθάσει σε αυτόν τον αριθμό (σ.σ. με ποσοστό καριέρας 43,1%) ενώ ο Ρέι Άλεν που έχει 2.973 ευστόχα τρίποντα, χρειάσθηκε 1.300 ματς (σ.σ. με ποσοστό καριέρας 40%).

Αναλυτικά οι 20 πρώτοι στα τρίποντα, στην Ιστορία του ΝΒΑ:

1. Στεφ Κάρι 2.977

2. Ρέι Άλεν 2.973

3. Ρέτζι Μίλερ 2.560

4. Τζέιμς Χάρντεν 2.509

5. Κάιλ Κόρβερ 2.450

6. Βινς Κάρτερ 2.290

7. Τζέισον Τέρι 2.282

8. Τζαμάλ Κρόφορντ 2.221

9. Πολ Πιρς 2.143

10. Ντέιμιαν Λίλαρντ 2.109

11. ΛεΜπρόν Τζέιμς 2.023

12. Τζέισον Κιντ 1.988

13. Ντιρκ Νοβίτσκι 1.982

14. Τζο Τζόνσον 1.978

15. Τζέι Τζέι Ρέντικ 1.950

16. Τζέι Αρ Σμιθ 1.930

17. Κάιλ Λάουρι 1.884

18. Τσόνσι Μπίλαπς 1.830

19. Κόμπι Μπράιαντ 1.827

20. Πολ Τζορτζ 1.825

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία στην Ρόδο: τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά στον ουρανοξύστη World Trade Center (εικόνες)

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος” - Θεοδωρικάκος: υπάρχουν “πυρήνες” σε όλη την Ελλάδα