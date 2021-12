Κοινωνία

Revenge porn – Αχαΐα: Δεκάδες καταγγελίες στις Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας. Σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται με εκβιασμούς. Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές.

Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn), που αφορούν την περιοχή της Αχαΐας και σε ορισμένες από αυτές αναφέρεται σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Μάλιστα μετά την περίπτωση με την καταγγελία σε εις βάρος του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, αναμένεται να ανοίξουν πολλά στόματα και να δουν το φως της δημοσιότητας κι άλλες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρατηρείται δραματική αύξηση της τάξης του 66%, σε σχέση με το 2020, για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο υλικού σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συγκατάθεση! Παράλληλα, το 30% των θυτών από αυτές τις καταγγελίες προχωρούν και σε εκβιασμό των θυμάτων.

Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που απασχόλησαν τελευταία τις δικαστικές αρχές της Πάτρας έχουν να κάνουν με τις εξής καταγγελίες (είναι ελάχιστες από αυτές που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα αλλά ενδεικτικές).

1. Υπάλληλος σε Ιατρείο, στο κέντρο της Πάτρας, κατήγγειλε τον αλλοδαπό σύντροφό της (κάτοικος Πατρών) για δημοσιοποίηση των ερωτικών τους περιπτύξεων με δύο βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. «Ανέβηκαν» προ μερικών μηνών. Γνώστης των καταγγελιών είναι και ο γιατρός ο οποίος προς τιμήν του κράτησε την 25χρονη στην δουλειά και την στήριξε. Η νεαρή έχει υποβάλει μήνυση.

2. Υπάλληλος σε καφετέρια στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας, διαπομπεύτηκε- προ μερικών εβδομάδων- από τον πρώην σύντροφό της. Το βίντεο κυκλοφόρησε στο messenger και η κοπέλα πληροφορήθηκε την ύπαρξή του από φίλες της. Έχει υποβληθεί μήνυση.

3. Γυναίκα σε κατάσταση μέθης εμφανίζεται σε ερωτικό «τρίο» σε κεντρική καφετέρια της πόλης (Ρήγα Φεραίου) να έρχεται σε ερωτική επαφή με δύο υπαλλήλους του καφέ. Το περιστατικό συνέβη προ 3ετίας και άγνωστο παραμένει αν έχει προχωρήσει δικαστικά.

4. Θύμα διαπόμπευσης έπεσε προ μερικών ετών ανήλικη κόρη πρώην δημοτικού παράγοντα της Πάτρας. Συμμαθητές της, την βιντεοσκοπούσαν με το εσώρουχο εν ώρα διαλείμματος.

5. Βίντεο είχε «ανέβει» στο διαδίκτυο, με «πρωταγωνίστρια» νεαρή, σε τουαλέτες ΕΠΑΛ της Πάτρας. Και σε αυτή την περίπτωση δεν έγιναν μηνύσεις, ωστόσο το κορίτσι είχε υποστεί σοκ ενώ δεν κατάφερε να το πει στους γονείς της.

6. To 2018 φοιτητές από την Πάτρα «ανέβασαν» βίντεο με ερωτικό «τρίο» κι πρωταγωνίστρια νεαρή φοιτήτρια της Φιλοσοφικής. Ούτε τότε είχαν υποβληθεί μηνύσεις.

7. Στην ιστοσελίδα youporn υπάρχουν ακόμη τα βίντεο με την νεαρή γυναίκα που βιντεοσκοπείται μέσα σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας όπως και μία άλλη που βρίσκεται σε δωμάτιο στην περιοχή του Ρίου και ο εραστής της έχει τοποθετήσει το κινητό του τηλέφωνο πάνω σε ένα σώμα καλοριφέρ και τη βιντεοσκοπεί.

8. Στην ιστοσελίδα pornhub έχει ανέβει βίντεο που απεικονίζει φοιτήτρια από την Πάτρα φυσικά χωρίς την συγκατάθεσή της.

9. Το 2017 Πατρινή η οποία συνευρίσκεται ερωτικά με τον σύντροφό της, με το όνομα Άρης, διαπιστώνει ότι έχει «ανέβει» στο διαδίκτυο βίντεο με τις προσωπικές της στιγμές το οποίο μάλιστα το είχαν δει 1.000.000 άτομα! Η γυναίκα αναγκάστηκε να μετακομίσει στις ΗΠΑ μια και δεν άντεχε την ντροπή. Την ύπαρξη του βίντεο είχαν πληροφορηθεί και οι γονείς της.

10. Πριν από 5 χρόνια είχε προκληθεί σάλος στην Πάτρα από την ενέργεια γόνου πασίγνωστης οικογένειας από τον επιχειρηματικό χώρο, ο οποίος απειλούσε την πρώην σύντροφό της με δημοσίευση ερωτικών τους βίντεο στο διαδίκτυο! Οι δυο τους ήταν γύρω στα 21 και διατηρούσαν ερωτική σχέση για έναν και πλέον χρόνο. Η νεαρή αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε γνωστό δικηγόρο, ενώ τελικά τη λύση έδωσε ο πατέρας του νεαρού ο οποίος παρενέβη ώστε το ζήτημα να μην λάβει διαστάσεις.

Πηγή: Pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία στην Ρόδο: τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά στον ουρανοξύστη World Trade Center (εικόνες)

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος” - Θεοδωρικάκος: υπάρχουν “πυρήνες” σε όλη την Ελλάδα