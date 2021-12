Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Εμβολιασμοί χωρίς ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο

Δείτε πως θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι δικαιούχοι, χωρίς να έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και που.

Χωρίς ραντεβού θα μπορούν να εμβολιαστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, 18 και 19 Δεκεμβρίου, πολίτες που το επιθυμούν και είναι δικαιούχοι εμβολιασμού αυτή την περίοδο, στην Κρήτη.

Κινητές Μονάδες Εμβολιασμού θα στηθούν στο κέντρο των τεσσάρων μεγαλύτερων πόλεων της Κρήτης, σε μία δράση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, με στόχο την ενίσχυση του εμβολιαστικού ρεύματος, όπως ανέφερε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη.

Η κ. Μπορμπουδάκη χαρακτήρισε το εμβόλιο «δώρο ζωής», ενώ κάλεσε τους πολίτες του νησιού, μαζί με τις εορταστικές αγορές, να κάνουν και το εμβόλιο -είτε αυτό αφορά την πρώτη είτε τη δεύτερη ή την αναμνηστική δόση- «προκειμένου να διασφαλιστεί στο νησί η δημόσια υγεία», όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε.

Στο Ηράκλειο, το εμβολιαστικό κέντρο θα βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας, στο χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί, όπου παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και εορταστικά δρώμενα.

