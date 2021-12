Αθλητικά

Σέρρες: Αθλήτρια βόλεϊ καταγγέλλει τον σύντροφό της για σωματική και ψυχολογική βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανσερραϊκού έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τις γυναικοκτονίες.



Με ένα κόκκινο πανό το οποίο ανέγραφε «Δεν είμαστε όλες εδώ! Λείπουν οι δολοφονημένες», οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανσερραϊκού έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για τις γυναικοκτονίες που συγκλονίζουν τη χώρα μας τους τελευταίους μήνες.

Το πανό απλώθηκε πριν την έναρξη του παιχνιδιού Βόλεϊ της Β’ Εθνικής κατηγορίας, μεταξύ του ΜΓΣ Πανσερραϊκός και της ομάδας του ΓΣ Δράμας, το απόγευμα του Σαββάτου 11/12 στο Κλειστό Γυμναστήριο Σερρών. Η πρωτοβουλία ήταν του εφόρου της ομάδας Λάμπρου Μπορμπόκη που συζήτησε το θέμα με τα κορίτσια της ομάδας και πραγματοποιήθηκε η δράση ευαισθητοποίησης.

Η παίκτρια της ομάδας Καλλιόπη Βασιλιά, μιλώντας στο epiloges.tv, έκανε την αποκάλυψη πως και η ίδια στο παρελθόν έπεσε θύμα σωματικής και ψυχολογικής βίας από τον σύντροφο της όταν ήταν στην τρυφερή ηλικία των 20 ετών. “Ήμουν τυχερή αναφέρει η Καλλιόπη“, καθώς κατόρθωσε να ξεφύγει, ωστόσο όμως τα ψυχολογικά κυρίως τραύματα έμειναν χαραγμένα μέσα της.

Αφορμή για να πάρει την γενναία απόφαση να ξεφύγει από την θηλιά που την έπνιγε στάθηκε μια Πρωτοχρονιά όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πολλές επιλογές. Ενώ στη συνέχεια περιγράφει την ιδιαιτερότητα που ενώνει το θύμα με τον θύτη και προέτρεψε τις γυναίκες να μιλούν και να μην σιωπούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: ο Χρήστος Κιούσης απαντά στο “Πώς γίνεται να μην ξέρατε;”

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου

Χανιά: Άνδρας έσωσε παιδιά από αυτοκίνητο που “έφυγε” σε κατηφόρα