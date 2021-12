Life

Νατάσα Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: η τηλεόραση είναι “μπέρδεμα” (βίντεο)

Τι λέει για τα τραγούδια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Πέτρου Ιακωβίδη, τις εμφανίσεις της, την Ελένη Μενεγάκη και τον γείτονα της, Γιώργο Λιάγκα.

Για τις επικείμενες έξι εμφανίσεις της μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόταση που της έγινε για να πάρεις μέρος σε τηλεοπτικό talent show, λέγοντας πάντως πως επιλέγει να αποφύγει την εμπλοκή της σε τηλεοπτική εκπομπή σε άλλον ρόλο πλην αυτού της καλεσμένης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η τηλεόραση είναι “μπέρδεμα” για κάποιον που δεν είναι η δουλειά του. Εγώ τραγουδάω και είμαι ασφαλής σε αυτό».

Μάλιστα, είπε πως όλα αυτά τα θέματα τα συζητά με την κουμπάρα και φίλη της, Ελένη Μενεγάκη, που έχει μεγάλη τηλεοπτική πείρα.

Ερωτηθείσα για τον γείτονα της, Γιώργο Λιάγκα, είπε πως δεν βλέπονται συχνά, παρότι μένουν δίπλα - δίπλα, προσκαλώντας τον «να βγει στο μπαλκόνι να μου ζητήσει κάτι. Εγώ μπορεί να μην το έχω να του δώσω, αλλά θα τον δω».

Η Νατάσα θεοδωρίδου αναφέρθηκε και στα τραγούδια της σε στίχους του επιχειρηματία και Προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγοντας πως «τα τραγούδια που μου έχει δώσει είναι πολύ ωραία, όπως και η μουσική του Πέτρου Ιακωβίδη».

