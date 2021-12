Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι… εκπλήξεις (βίντεο)

Επισημάνσεις, συμβουλές και αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα να δημιουργεί φλογερούς έρωτες, ιδέες που μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα και για το τι θα διοργανώσουμε για τις Γιορτές», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ωστόσο, η αστρολόγος επεσήμανε σε όλους πως πρέπει να είναι προσεκτικοί, τονίζοντας πως «όπως λέω από καιρό, αυτό το τετράγωνο του Κρόνου με τον Ουρανό, σημαίνει ότι υπάρχουν συγκρούσεις, αντιθέσεις ανά τον κόσμο, θέματα με σεισμούς, με ό,τι έχει σχέση με τα απρόβλεπτα, σχετικά με την γη ή τον ουρανό. Θα πρέπει να προσέχουμε αυτήν την περίοδο».

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε πως «σε προσωπικό επίπεδο, σε πολλά ζώδια και σε πολλούς ανθρώπους, ανάλογα και που έχουν τους πλανήτες τους, γιατί μπορεί να λέμε καλά πράγματα για το ζώδιο, αλλά οι πλανήτες να είναι “αλλού και να φέρνουν άλλα πράγματα, θα πρέπει να προσέχουν τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:









