Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος όρισε ως τοποτηρητή τον μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας, χθες το βράδυ, περίπου στις 21:30 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης, σε ηλικία 80 ετών. Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού ιεράρχη θα ψαλεί αύριο στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγαλούπολης.

Ο μακαριστός ιεράρχης για αρκετό χρονικό διάστημα δοκιμαζόταν από καρδιολογικά προβλήματα.

Στην ανακοίνωση της για την εκδημία του μακαριστού κυρού Ιερεμίου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει:

Η Εκκλησία της Ελλάδος με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ήδη Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κυρού Ιερεμίου.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κυρός Ιερεμίας γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1941. Το 1964 έλαβε το πτυχίο του από την Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Θεολογίας το 2000. Το 2003 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής και το 2006 Τακτικός Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της Έδρας Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης εκ του κειμένου των Ο'. Συνέγραψε πολλά ερμηνευτικά και θεολογικά έργα.

Το 1969 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1972 Πρεσβύτερος. Διηκόνησε ως Ιεροκήρυξ σε διάφορες Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως χειροτονήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2006.

Τοποτηρητής της χηρευούσης Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ωρίσθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Εξόδιο Ακολουθία.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κυρού Ιερεμίου θα ψαλεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στις 14.00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως. Κατά τη διάρκεια αυτής θα τηρηθούν άπαντα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

