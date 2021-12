Υγεία - Περιβάλλον

“VIP ΜΕΘ”: ο Γιαννάκος κατέθεσε μήνυση στον Άρειο Πάγο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στη μηνυτήρια αναφορά εμπεριέχονται δημοσιεύματα του Τύπου, ενώ προτείνεται η εξέταση 44 μαρτύρων (γιατρών, νοσηλευτών κ.λπ.).

Ο κ. Γιαννάκος, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, υποστήριξε: «Από όσα έχουμε πει δεν παίρνουμε ούτε γράμμα πίσω. Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Θα έπρεπε με 100 νεκρούς την ημέρα ο υπουργός Υγείας να μη λέει μεγάλα λόγια, να σκύβει το κεφάλι και να δουλεύει. Εμείς καταθέτουμε αναφορά με συγκεκριμένα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας, από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια ΜΕΘ, κάθε μέρα 40-50, κάθε ημέρα. Ξέρετε κανέναν επώνυμο εκτός ΜΕΘ; Εμείς καταθέτουμε στον εισαγγελέα συγκεκριμένα περιστατικά επωνύμων που βρήκαν αμέσως κρεβάτι σε ΜΕΘ».

Επίσης, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Αφροδίτη Ρέτζιου, μεταξύ των άλλων, τόνισε: «Δεκάδες εκατοντάδες θάνατοι από κορονοϊό θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν το δημοσιο σύστημα υγείας είχε ενισχυθεί. Δεν υπάρχει κανείς από τον ιατρικό κόσμο που να μην του έχει προκαλέσει οργή το γεγονός με μητροπολίτη». «Είτε κάποιος είναι μητροπολίτης είτε είναι μετανάστης πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση», πρόσθεσε.

Ήδη ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, έχει καταθέσει αναφορά αξιόποινων πράξεων στον Άρειο Πάγο κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και παντός υπευθύνου «που διακινεί ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις» για δήθεν ύπαρξη κλινών ΜΕΘ που κρατούνται για επιλεγμένα πρόσωπα.

