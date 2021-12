Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Ανεργία: Μεγάλη υποχώρηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο

Σχεδόν κατά 100.000 αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι στο αντίστοιχο διάστημα.

Στο 13,3% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, έναντι 16,4% τον Οκτώβριο 2020 και 13% τον Σεπτέμβριο 2021. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 617.511 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 154.587 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 (20%) και αύξηση κατά 5.994 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 (1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 17,5% από 20,1% τον Οκτώβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 9,9% από 13,4%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.027.050 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 97.774 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 (2,5%) και μείωση κατά 47.982 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 (1,2%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.208.499, σημειώνοντας αύξηση κατά 25.547 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 (0,8%) και κατά 39.166 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 (1,2%).

