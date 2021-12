Αθλητικά

Σέρχιο Αγουέρο: Πρόωρο “αντίο” με δάκρυα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αργεντίνος "κρέμασε τα παπούτσια του" πρόωρα, λόγω απρόσμενου προβλήματος.

Την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια μιας μεγάλης καριέρας ανακοίνωσε ο θρυλικός Αργεντίνος επιθετικός.

Σε μια συνέντευξη που διοργάνωσε η Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», ο Σέρχιο Αγουέρο ανακοίνωσε το τέλος της σπουδαίας του καριέρας. Ο «Κουν» αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, την Μάντσεστερ Σίτι και την Ιντεπεντιέντε. Κατέκτησε δεκάδες τίτλους ενώ πέτυχε και αμέτρητα ρεκόρ. Πριν λίγους μήνες, ο 33χρονος, κατέκτησε το Copa America με την εθνική Αργεντινής, την τελευταία κούπα της καριέρας του.

Επίσης, είναι αδιαμφησβήτητα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, ομάδα με την οποία κατέκτησε δεκαπέντε τίτλους σε δέκα σεζόν.

Αναλυτικά παρακάτω όσα δήλωσε, όντας βουρκωμένος, στη συνέντευξη τύπου:

«Η συνέντευξη Τύπου είναι για ανακοινώσω την απόφασή μου να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Αποφάσισα να σταματήσω, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η απόφαση που έλαβα είναι με γνώμονα την υγεία μου. Είναι εξαιτίας του προβλήματος που είχα πριν από ενάμιση μήνα. Θέλω να πω σε όλους πως έκανα τα πάντα για να επιστρέψω, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατόν. Είμαι περήφανος για την καριέρα μου. Αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου. Από την ηλικία των πέντε, όταν άρχισα να κλωτσάω μια μπάλα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανα ποτέ να παίζω στην Ευρώπη.

Ευχαριστώ την Ατλέτικο Μαδρίτης που με είδε και με πήρε σε πολύ νεαρή ηλικία. Και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ξέρετε πως νιώθω για τη Σίτι, πόσο ευγνώμων είμαι. Και όλους στη Μπαρτσελόνα, που μου φέρθηκαν άψογα. Και φυσικά ευχαριστώ την εθνική ομάδα της Αργεντινής, την πιο μεγάλη αγάπη μου. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν και είναι δίπλα μου σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν μαζί μου, τους συμπαίκτες μου.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να μεγαλώσω, να γίνω καλύτερος. Φεύγω περήφανος. Με περιμένει μια άλλη ζωή. Ξέρω ότι με περιμένουν άνθρωποι που με αγαπούν. Ευχαριστώ και τους δημοσιογράφους, υπήρξαν και κάποιοι που δεν μου φέρθηκαν καλά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία πια. Θα θυμάμαι για πάντα τις ευχάριστες, τις υπέροχες στιγμές».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, δήλωσε:

«Δεν σε ζήσαμε πολύ στη Μπαρτσελόνα, αλλά έχεις την απόλυτη υποστήριξή μας. Όπου κι αν έπαιξες είχες επιτυχίες, έκανες φίλους. Τώρα σε περιμένει ένα νέο ταξίδι και σου αξίζει να είναι επιτυχημένο, να είσαι ευτυχισμένος».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομόφωνα στο εδώλιο

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών

Κατασκοπεία στην Ρόδο: τι πρότεινε η Εισαγγελέας