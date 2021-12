Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δομοκός: Πέθανε 50χρονος, χαροπαλεύει η σύζυγός του

Είχαν διασωληνωθεί με λίγες ώρες διαφορά.

Δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη με τον κορονοϊό ο 50χρονος από περιοχή του Δομοκού που είχε διασωληνωθεί μαζί με την 45χρονη σύζυγό του τον περασμένο Νοέμβριο.

Μετά από ένα μήνα σε ΜΕΘ Covid και Γενική ΜΕΘ, κατέληξε το πρωί της Τετάρτης (15/12) σκορπίζοντας τον πόνο στους δικούς του ανθρώπους, που προσεύχονται πλέον να γυρίσει νικήτρια από το ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται, η 45χρονη σύζυγός του.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι, που έχει δύο μικρά παιδιά, δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ όπως φάνηκε και από την πορεία της υγείας τους, άργησαν να αναζητήσουν νοσοκομειακή βοήθεια μένοντας στο σπίτι με κορτιζόνη και οξυγόνο που δεν έφεραν αποτέλεσμα και επιδείνωσαν την κατάστασή τους.

Ο 50χρονος είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας στις 16 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύζυγο του, διασωληνώθηκε όμως στις 18/11, 24 ώρες νωρίτερα από αυτή και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας. Αντίθετα η 45χρονη δε βρήκε κρεβάτι στη Λαμία και διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου εξακολουθεί να δίνει τη μάχη με τον ύπουλο εχθρό.

Το προηγούμενο 24ωρο ο άτυχος άνδρας είχε αρνητικοποιηθεί και είχε μεταφερθεί στη Γενική ΜΕΘ όπου παρέμεινε διασωληνωμένος καθώς η κατάστασή του εξακολουθούσε να είναι πολύ σοβαρή και όπως αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Το «μοιραίο λάθος»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δικών του ανθρώπων ο 50χρονος φεύγοντας από το σπίτι του με το ασθενοφόρο, είχε πει ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του ήταν ότι δεν είχε εμβολιαστεί.

Αυτή είναι μία από τις πάρα πολλές οικογενειακές τραγωδίες που ζούμε στην εποχή του κορωνοϊού, μια πανδημία που έχει βυθίσει στο πένθος εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στη χώρα μας. Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα κατέληξε στο Νοσοκομείο Λαμίας μια 52χρονη Λαμιώτισσα μητέρα τριών παιδιών, που νοσηλευόταν μαζί με τον 57χρονο σύζυγό της στη ΜΕΘ Covid.

πηγή: lamiareport.gr

