Σχολική βία: Μεγάλη αύξηση στα σχολεία

Η ΟΛΜΕ ζητά άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Η ΟΛΜΕ ζητά άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, παρουσία και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προκειμένου να κατατεθούν και να συζητηθούν οι προτάσεις αντιμετώπισης των περιστατικών βίας στα σχολεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, καλεί το υπουργείο να πάρει μέτρα κατά της διασποράς τού ιού σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών, όπου σε ορισμένες, πρόσφατα, σημειώθηκε έκρηξη κρουσμάτων.

«Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, καταγράφεται μεγάλη αύξηση σε περιστατικά βίας στο σχολικό περιβάλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ. Σημειώνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε κλειστό λόγω καραντίνας 8 μήνες, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, «με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ που δεν πήρε επαρκή μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την προστασία της υγείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών», και προσθέτει: Το ψυχολογικό στρες, η απουσία κοινωνικοποίησης και η πλήρης αποσχολειοποίηση των μαθητών/τριων, εκτός από τα μαθησιακά κενά επέφεραν και μεγάλες ψυχοκοινωνικές συνέπειες στο μαθητικό πληθυσμό.

Σε άλλη ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ αναφέρει πως οι σχολικές εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν τελευταία έφεραν νέα έκρηξη των κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά, σχολείο της Γλυφάδας επέστρεψε με 40 καταγεγραμμένα κρούσματα, ενώ σχολείο του Βύρωνα αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως την δεύτερη μόλις ημέρα της εκδρομής, αφού νόσησαν 30 από τους/τις 75 συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες.

Επίσης, ζητεί να αποδοθούν τα μόρια δυσμενών συνθηκών μετάθεσης σε όσους/ες εκπαιδευτικούς εργάστηκαν ως αναπληρωτές/τριες στα σχολεία των φυλακών και να μη γίνεται καμία διάκριση στην προϋπηρεσία μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

Τέλος, η ΟΛΜΕ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν αύριο Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, στη διαδήλωση διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό, που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και καλεί σε προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 17.30. Μεταξύ των διεκδικήσεων της ΟΛΜΕ είναι η «αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας, της Υγείας και των Κοινωνικών Δαπανών, μέτρα στήριξης για όσους/ες εργάζονται μακριά από την κατοικία τους και άμεση καταβολή επιδόματος τεχνολογικού εξοπλισμού».

