Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Οδύνη στην κηδεία της 55χρονης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλη την άτυχη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε το πρωί της Τετάρτης η άτυχη 55χρονη Αλεξάνδρα Φουντούνα, η οποία έπεσε νεκρή από τα χεριά του πρώην συζύγου της.

Στην υπόθεση υπήρξε συνταρακτική ανατροπή, ο εν διαστάσει σύζυγός της και όχι μια γυναίκα όπως αρχικά είχε αναφερθεί, ήταν ο δράστης της δολοφονίας της 55χρονης στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια πλήρη ανατροπή των δεδομένων αφού δεν επιβεβαιώνονταν αρχικές μαρτυρίες ότι ο δράστης ήταν γυναίκα και ότι αυτή ήταν η πεθερά του θύματος και ότι αυτή ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα.

Προθεσμία για να απολογηθεί σε ανακριτή πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του μέσα σε ζαχαροπλαστείο στη μάδυτο Θεσσαλονίκης στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε πώς ζήλευε την εν διαστάσει σύζυγό του.

Χωρίς να πει λέξη και έχοντας σκυμμένο το κεφάλι, ο 56χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στη μάδυτο Θεσσαλονίκης, πέρασε το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου. Οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές το μεσημέρι και του πέρασαν χειροπέδες στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν υποστήριξε πως ζήλευε το θύμα.

Η 55χρονη είχε εγκαταλείψει τον κατηγορούμενο και ζούσε στο σπίτι του αδελφού της στη μάδυτο. Σύμφωνα με ανθρώπους από το κοντινό της περιβάλλον είχε και άλλες φορές δεχθεί απειλές για τη ζωή της από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ο 56χρονος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη γυναίκα έξω από ένα φούρνο. Όταν η 55χρονη πήγε να πάρει ψωμί ο φερόμενος ως δράστης την εκτέλεσε. Μάλιστα αρχικά οι αυτόπτες μάρτυρες πίστευαν πως ο δράστης ήταν γυναίκα καθώς φορούσε μακρύ μπουφάν με κουκούλα και έκρυβε τα χαρακτηριστικά του.

Ο 56χρονος ζήτησε και έλαβε τη νόμιμη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σε ανακριτή.

Φωτογραφίες: tv10.gr

