Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε οικογένεια ομόφυλων γονιών

Ομόφυλοι γονείς και το παιδί τους αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα.

Του Παναγιώτη Στάθη

Στην νομική αναγνώριση της οικογένειας που απαρτίζεται από ομόφυλους γονείς και ένα παιδί προχωρεί με μια εξαιρετικά σημαντική απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίνει ουσιαστικά ότι ένα παιδί και οι ομόφυλοι γονείς του θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως οικογένεια, με ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση προκλήθηκε από την άρνηση της Βουλγαρίας να χορηγήσει πιστοποιητικό γέννησης στη νεογέννητη κόρη ενός ομόφυλου ζευγαριού με βάση ότι ένα παιδί δεν μπορεί να έχει δύο μητέρες.

Το παιδί γεννήθηκε και αναγνωρίστηκε στην Ισπανία που επιτρέπει τους γάμους ομοφύλων, αλλά δεν μπορούσε να πάρει ισπανική υπηκοότητα γιατί καμία από τις δυο μητέρες δεν είχε ισπανική καταγωγή. Έτσι η βουλγαρικής καταγωγής μητέρα ζήτησε να πάρει την βουλγαρική υπηκοότητα, όμως της αρνήθηκαν πιστοποιητικό γέννησης διότι στο έγγραφο που παρέχει το βουλγαρικό δημόσιο τα κουτάκια είναι δυο και αναφέρουν ρητά , το ένα μητέρα το άλλο πατέρα. Επίσης η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει τους γάμους ομοφύλων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε όμως ότι το παιδί πρέπει αυτομάτως να πάρει την Βουλγαρική υπηκοότητα χωρίς πιστοποιητικό γέννησης και να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.





