Αρνητής δικηγόρος - Εισαγγελέας: "Εξαιρετικά επικίνδυνη" η συμπεριφορά του

Εξηγήσεις για δύο κακουργήματα έδωσε σήμερα ο αρνητής.

Ως «εξαιρετικά επικίνδυνη» θεωρεί την συμπεριφορά του γνωστού αρνητή της πανδημίας δικηγόρου, ο εισαγγελέας Εφετών Γιώργος Οικονόμου, που ζητά από το Συμβούλιο Εφετών να μην κάνει δεκτή την προσφυγή του κατηγορούμενου με την οποία ζητά να μην δικαστεί στις 14 Ιανουαρίου για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατ΄εξακολούθηση.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του κατηγορούμενου δικηγόρου ως «εξαιρετικά επικίνδυνη» καθώς, όπως αναφέρει, «εν μέσω πανδημίας στη χώρα μας διαθέτει και διασπείρει προφανώς ψευδείς και αβάσιμες ειδήσεις ικανές να προκαλέσουν σοβαρές ανησυχίες και φόβο στους πολίτες της χώρας και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην δημόσια υγεία και το κυριότερο, τα γεγονότα τα οποία παραθέτει μέσω του διαδικτύου είναι προφανώς αναληθή, χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις για τους ιατρούς και τα στελέχη του υγειονομικού προσωπικού οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με κίνδυνο της υγείας τους ακόμη και τη ζωή τους, ενώ εκφέρει και ακραίες αντιεπιστημονικές απόψεις παντελώς ατεκμηρίωτες για το εμβόλιο κατά του Covid προτρέποντας με ευθύ τρόπο τους πολίτες να μην εμβολιάζονται διότι με τις υποτιθέμενες παρενέργειες του οδηγεί στο θάνατο. Όλα τα παραπάνω στις κρίσιμες για τη χώρα μας περιστάσεις πέραν του ότι είναι αναληθή και αβάσιμα διότι συνοδεύονται και από περιστατικά τα οποία ουδέποτε έχουν συμβεί… εμφανίζουν και τον κίνδυνο εάν υιοθετηθούν από μέρος του πληθυσμού να έχουμε γενικευμένη εξάπλωση του ιού…».

Τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί με βούλευμα αν θα αποδεχθεί την προσφυγή του δικηγόρου ή αν θα υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση.

Ο δικηγόρος έδωσε σήμερα εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης των κακουργηματικών πράξεων της συνέργειας σε θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, της συνέργειας στην παραβίαση μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς και το πλημμέλημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία.

Οι εξηγήσεις του δικηγόρου αφορούν την εισαγγελική έρευνα που διενεργείται μετά τον θάνατο από επιπλοκές του κορονοϊού 54χρονης ανεμβολίαστης γυναίκας στον «Ευαγγελισμό» τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία αρνήθηκε να διασωληνωθεί.

Ως φυσικός αυτουργός των συγκεκριμένων πράξεων καλείται αύριο να δώσει εξηγήσεις ο σύζυγος της 54χρονης.

Ο δικηγόρος, προσερχόμενος στον πταισματοδίκη δήλωσε πως σε αντίθεση με ό,τι του αποδίδεται αυτός συνέστησε στη γυναίκα να διασωληνωθεί, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στους γιατρούς ισχυριζόμενος πως καθυστέρησαν επί ώρες την διασωλήνωση παρόλο που είχαν εισαγγελική εντολή.

