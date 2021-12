Αθλητικά

Λαμία - Βόλος: Θέαμα, χωρίς γκολ στο “Αθανάσιος Διάκος”

Ματσάρα με πολλά γκολ, δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες, ένταση και τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων.

Στο ισόπαλο 2-2 έμειναν η Λαμία και ο Βόλος στο «Αθ. Διάκος» στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής έπειτα από ένα καταπληκτικό παιχνίδι με πολλά γκολ, δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες, ένταση και τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων. Χωρίς νίκη έμεινε η Λαμία για 5ο σερί ματς (και 11ο σερί αγώνα στην έδρα της στη Super League), παραμένει χωρίς τρίποντο η ομάδα της Μαγνησίας από τις 2 Οκτωβρίου (6 ήττες και 2 ισοπαλίες). Ο Βόλος πήρε «κεφάλι» στο σκορ με δύο τέρματα του Φαν Φέερτ, όμως η Λαμία «αντέδρασε» κι... έσωσε τον βαθμό με τα γκολ των Αραμπούλι και Μπεχαράνο.

Η Λαμία έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 4’ με τον Ελευθεριάδη να μην μπορεί να νικήσει τον Κότνικ με κεφαλιά. Στο 17’ πάλι ο Ελευθεριάδης βγήκε πρώτος στην μπάλα σε εκτέλεση κόρνερ του Ρόμανιτς, αλλά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βόλου.

Στο 23’ ο Κοτνικ έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο συρτό σουτ του Νούνιες (από τακουνάκι του Ελευθεριάδη). Κι αφού οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν δίκτυα στις ευκαιρίες που δημιούργησαν, ο Βόλος τους «τιμώρησε» στην πρώτη καλή δική του ευκαιρία. Στο 32’

Ο Ορόζ βρήκε με εξαιρετική πάσα με το αριστερό τον Φαν Φέερτ και εκείνος βγήκε απέναντι στον Γκαραβέλη, πλασάροντας εύστοχα για το 1-0.

Στο 54’ ο Ολλανδός επιθετικός του Βόλου «χτύπησε» ξανά. Από καλοτραβηγμένο κόρνερ του Νίνη από τα αριστερά, ο Φαν Φέερτ βγήκε πρώτος στην πορεία της μπάλας στο πρώτο δοκάρι και με ωραία κεφαλιά, νίκησε για δεύτερη τον Γκαραβέλη, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα της Μαγνησίας.

Η «αντίδραση» της Λαμίας ήταν άμεση. Στο 57’ ο Ελευθεριάδης κέρδισε πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα του Νίνη μέσα στην περιοχή και δύο λεπτά αργότερα ο Αραμπούλι εκτέλεσε εύστοχα μειώνοντας σε 2-1.

Το ματς έγινε ακόμη πιο... ροκ στη συνέχεια. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (60’) ο Φαν Φέερτ είχε κεφαλιά στο αριστερό δοκάρι και στο 61’ η Λαμία έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά του Μπεχαράνο, έπειτα από σέντρα του Ρόμανιτς, σε ένα απίστευτο κοντράστ συναισθημάτων.

Η Λαμία πίεσε στη συνέχεια για την ολική ανατροπή, όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ στο 86’, όταν από την μπαλιά του Μπαρτόλο, ο Ρεγκατέν έφυγε στην κόντρα και πλάσαρε, αλλά ο Γκαραβέλης έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά, μπλοκάροντας στη γωνία του.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Ρόμανιτς, Μπεχαράνο - Ρεγκατέν, Μπαρτόλο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Προβυδάκης, Αντέτζο (46’ Μαζουλουξής), Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Ελευθεριάδης (76’ Μανουσάκης), Μπεχαράνο, Τζανδάρης (46’ Ταϊρόν), Ρόμανιτς, Αραμπούλι (84’ Τσούκαλος), Νούνιες.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Μπαρτόλο, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Σοάρες, Νίνης (85’ Γκουλέν), Ροσέρο (46’ Φερνάντες), Ορόζ (90’+2’ Λογαράς), Ρεγκατέν, Φαν Φέερτ.

