Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ο Αντώνης Κανάκης συνομίλησε με την 30χρονη

Τι αποκαλύπτει ο Αντώνης Κανάκης για τη συνομιλία του με την κοπέλα που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Σε επικοινωνία με την 30χρονη που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο ήρθε ο Αντώνης Κανάκης, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook. Ο παρουσιαστής σήμειωσε, όπως έχει κάνει και ο Χρήστος Κιούσης, ότι «είμαστε δίπλα της με όλους τους τρόπους».

Μάλιστα, ο Αντώνης Κανάκης στην ανάρτησή του τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και συνεργάτες του συγκλονίστηκαν από τη σεμνότητα και το ήθος της κοπέλας.

Η ανάρτηση του Αντώνη Κανάκη

"Επικοινωνήσαμε εχθές με τη γυναίκα που υπέστη και ακόμα υπομένει, τη χυδαία κακοποίηση. Μας συγκλόνισε η σεμνότητα της και ένιωσα την ανάγκη να το μοιραστώ. Έφτασε στο σημείο να μας ζητήσει συγγνώμη για τη δύσκολη θέση που έχουμε έρθει εμείς. Τέτοια είναι η σπάνια ποιότητά της.

Ο Χρήστος έγραψε ένα πολύ ουσιαστικό κείμενο και από αυτό, το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι το ότι, αν τυχόν μέχρι εχθές ήταν μόνη της σε όλο αυτό, πλέον δεν είναι. Είμαστε δίπλα της με όλους τους τρόπους. Δεν μπορώ παράλληλα να μην σας εκφράσω, πόσο μας έχετε συγκινήσει με όλα τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που μας στέλνετε.

Αυτήν την αγκαλιά που μας προσφέρετε, την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη ως άνθρωποι αυτή τη στιγμή και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Η λύπη μας για όλο αυτό που και εσείς βιώνετε, για το ότι η δουλειά μας και η εκπομπή μας έγιναν το όχημα για μπει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι σας, να τον αγαπήσετε εσείς και τα παιδιά σας, δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια".

