Μαλακάσα: η πρώτη ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα (εικόνες)

Μετά τις δομές της Λέρου και τη Κω, εγκαινιάστηκε η πρώτη ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας, στη Μαλακάσα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, επισκέφθηκε, σήμερα, τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας, η οποία και μετατρέπεται στην πρώτη Ελεγχόμενη Δομή της Ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το πρότυπο των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων.

Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνος Λογοθέτης και ο Ε.Γ. Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, κ. Ευάγγελος Κωνσταντίνου.

Η δομή περιλαμβάνει, πλέον, λειτουργικές υποδομές, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των ωφελούμενων, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας έχει εγκατασταθεί σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και αποτύπωμα), περιστρεφόμενες θύρες, έχουν αποκατασταθεί ζημιές στην περίφραξη της, καθώς και απομακρύνθηκαν σκηνές και παραπήγματα. Οι διαμένοντες της δομής, σήμερα, ανέρχονται σε 1.354, εν συγκρίσει με τους 2.703 που διαβιούσαν το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι σε αυτήν (μείωση ύψους 50,9%).

Στη συνέχεια, μετέβη στο χώρο, όπου και πραγματοποιούνται βελτιωτικά έργα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση οικίσκων, καθώς και εργασίες κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και σύνδεσή της με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της δομής.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης, κ. Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Στόχος της Κυβέρνησης ήταν ο ουσιαστικός περιορισμός των ροών και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.

Λειτουργούμε σήμερα την Ελεγχόμενη Δομή Μαλακάσας, την πρώτη Ελεγχόμενη Δομή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Δομή που προσφέρει πλέον καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλειας για τους επωφελούμενους, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Στη χώρα μας πλέον διαμένουν σε δομές φιλοξενίας 35.000 άτομα σε σχέση με τους 85.000 που ήταν τον Ιούλιου του 2019. Λειτουργούν πλέον 34 δομές σε σχέση με τις 121 δομές του 2019. Οι ροές είναι μειωμένες κατά 90%.

Με σκληρή δουλειά, σχέδιο και αποφασιστικότητα ανακτήσαμε τον έλεγχο”.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μηταράκης διαπίστωσε, παρουσία του Δήμαρχου Ωρωπού, κ. Γιώργο Γιασημάκη, την πρόοδο του έργου αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, το οποίο και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ααλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι “αποστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και ο Δήμος Ωρωπού από το 2016 μέχρι σήμερα έχει δεχθεί μία δυσανάλογη πίεση. Έχουμε αποσυμφορήσει κατά περισσότερο από 50% τη δομή και αυτό νομίζω έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων.

Παράλληλα έχουμε στηρίξει τον Δήμο Ωρωπού με 3 εκ. ευρώ για έργα υποδομής και για ανταποδοτικά τέλη. Ολοκληρώνουμε το έργο της ασφαλτόστρωσης βασικών δρόμων της Μαλακάσας που είχε ξεκινήσει το 2018 και είχε μείνει από πόρους. Με το Ταμείο Αλληλεγγύης προσπαθούμε και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες.”

Τέλος, ο κ. Γιασημάκης επιβεβαίωσε ότι “στις δομές της Μαλακάσας έχει υπάρξει αποσυμφόρηση της τάξεως του 50%. Η Μαλακάσα έχει κάνει το καθήκον της απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται Μεταναστευτικό και είναι πανευρωπαϊκό.

Ζητάμε σιγά-σιγά, σταδιακά, να μηδενιστεί ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται στη δομή και κάποια στιγμή να κλείσουν και οι δομές. Σε ό,τι αφορά τα έργα που γίνονται, υπάρχει στήριξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για έργα που πραγματοποιούνται στη Μαλακάσα.”

