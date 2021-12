Πολιτισμός

Μητρόπολη Νέας Ιωνίας: Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (εικόνες)

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλο το έτος διοργανώνει η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του Έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού παρουσίασαν σήμερα, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας στη Ν. Ιωνία, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Βούρος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαος Μπάμπαλος, εκπροσωπώντας την τοπική Μητρόπολη και τους τρείς Δήμους αντίστοιχα.

Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεωργίου Πατούλη, ο οποίος εξέφρασε εγκωμιαστικά λόγια για την σημαντική αυτή επετειακή πρωτοβουλία, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων των τριών Δήμων καθώς και εκπροσώπων τοπικών Μικρασιατικών σωματείων.

Η συμπλήρωση των 100 ετών από την καταστροφή της Σμύρνης ενέπνευσαν τους παραπάνω φορείς γι' αυτή την πρωτοβουλία, προσφέροντας ένα ετήσιο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θρησκευτικών, πολιτιστικών, θεατρικών, μουσικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών καθ' όλη την περίοδο του 2022.

Η συνεργασία και το χρέος στην ιστορική μνήμη αναβλύζουν από το εορταστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων των Μικρασιατικών και Ποντιακών συλλόγων και των τριών Δήμων.





Τόσο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, όσο και οι τρείς Δήμαρχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς όλους όσους εργάσθηκαν σκληρά για την σημερινή ημέρα, συνεργάτες και εθελοντές, καθώς και προς τον κ. Θεόδωρο Κυριακού, πρόεδρο του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ group για την αποκλειστική προβολή των ως άνω εκδηλώσεων καθ'όλη την διάρκεια του Έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Τέλος, απηύθυναν πρόσκληση προς όλους τους δημότες των τριών περιοχών, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να αγκαλιάσουν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία με την ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα και στις εκδηλώσεις, αλλά και στην μεταλαμπάδευση τόσο του πνεύματος, όσο και του πολιτιστικού πλούτου του Μικρασιατικού Ελληνισμού προς τη νέα γενιά.

Η προσφυγιά και οι θυσίες των Ελλήνων αποτελούν ταυτοτικό στοιχείο της μεγάλης αυτής επετείου και καλούν όλους μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, τον πολιτισμό και την θρησκευτική μας αναφορά.

