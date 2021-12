Αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Ελλάδας: Υπερψηφίστηκε από τη Γερουσία

Τι προβλέπει η τροπολογία Μενέντεζ που επικυρώθηκε από την Ολομέλεια λίγο πριν γίνει νόμος του αμερικανικού κράτους.

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας το νομοσχέδιο για τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA). Στο συγκεκριμένο πακέτο του προϋπολογισμού είχε συμπεριληφθεί ως τροπολογία και το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ -Ελλάδας, που είχε κατατεθεί τον Ιούνιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι το νομοσχέδιο Μενέντεζ γίνεται αυτόματα νόμος του κράτους μαζί με την υπογραφή του προϋπολογισμού από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Πρόκειται για το δεύτερο νομοσχέδιο ελληνικού ενδιαφέροντος που καταφέρνει να περάσει στο αμερικανικό Κογκρέσο μέσα στα δύο τελευταία χρόνια.

Με τίτλο «Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας 2021», το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος East Med Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας, αλλά και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ένοπλών Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων, εκφράζεται στήριξη στο σχήμα 3+1, προβλέποντας συγκεκριμένες κινήσεις για την εμβάθυνση και τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής συμμετοχής.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος για την έγκριση της πώλησης και την επίσπευση της παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να τα αγοράσει. Υπό αυτό το πρίσμα, προβλέπεται και η παροχή δανείων τα οποία θα σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου προβλέπεται η ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης. Μία από τις αλλαγές, όμως, που εντοπίζεται στην τροπολογία σε σχέση με το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου είναι ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αναλυτικά, τι προβλέπει η τροπολογία:

Σύσταση Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για το Σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ)

BREAKING: Congress just passed my U.S.-Greece Defense & Interparliamentary Partnership Act, demonstrating our commitment to our Hellenic partners & appreciation for their pivotal role in securing regional security & economic prosperity in the Eastern Med. https://t.co/ZyrSstkEbe pic.twitter.com/c0zmeplGf8