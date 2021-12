Κοινωνία

Κηφισός: 3500 σφαίρες πεταμένες στο δρόμο βρήκαν οδηγοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ στη λεωφόρο Κηφισού με χιλιάδες σφαίρες πεταμένες στο δρόμο. Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Διερχόμενοι οδηγοί από τη λεωφόρο Κηφισού, εντόπισαν το πρωί της Τρίτης, 3.500 περίπου σφαίρες πεταμένες στη μέση του δρόμου, στο ύψος του Περιστερίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μόλις τις είδαν οι οδηγοί, μαζί με άδεια κουτιά δίπλα, ενημέρωσαν την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.

Αμέσως μετά, αστυνομικοί μάζεψαν τις σφαίρες, ενώ διενεργείται έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί το πώς βρεθήκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ένα σενάριο που εξετάζεται, θέλει τις σφαίρες να έχουν πεταχτεί από αγνώστους στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, προκειμένου να απαλλαγούν από ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρεβενά: νεκρή ηλικιωμένη – αναζητείται ο γιος της

Βόλος: Επιτέθηκε με πέτρες στα πεθερικά του

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ο Αντώνης Κανάκης συνομίλησε με την 30χρονη