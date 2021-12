Κοινωνία

Kύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων: Ελεύθεροι με όρους οι 13 συλληφθέντες

Τι ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους στην Ανακρίτρια. Οι όροι που τους επιβλήθηκαν.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, από 5 έως 50 χιλιάδες ευρώ, αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην 2η Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος το οποίο φέρεται να δωροδοκούσε γιατρούς για να συνταγογραφούν φαρμακευτικά σκευάσματα συγκεκριμένων εταιρειών.

Πρόκειται για στελέχη και ιατρικούς επισκέπτες φαρμακευτικής εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, αλλά και μία ιδιοκτήτρια ιατρικού κέντρου, που είχαν συλληφθεί ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Η δικογραφία περιλαμβάνει αλλά 173 άτομα, μεταξύ αυτών δεκάδες γιατρούς που υπηρετούν σε δημόσιες δομές Υγείας και στον ιδιωτικό τομέα, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, έναν αιρετό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.

Όπως περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στη δικογραφία, το κύκλωμα είχε αναπτύξει πανελλαδική δράση, διακινώντας σε πολλές περιπτώσεις μέσω ΚΤΕΛ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε δέματα για να παραδοθούν σε συνεργαζόμενους γιατρούς που συνταγογραφούσαν παράνομα σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων ασθενών.

Στις απολογίες κάποιοι εκ των κατηγορούμενων ιατρικών επισκεπτών φέρονται να αποδέχθηκαν μέρος του κατηγορητηρίου, αναφέροντας όμως ότι εκτελούσαν εντολές. Από την άλλη, ένας από τους βασικούς ισχυρισμούς των κατηγορούμενων στελεχών ήταν πως δεν επρόκειτο για χρηματισμό αλλά για έξοδα που εντάσσονταν στην προωθητική πολιτική της εταιρείας.

Η απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης Ανακρίτριας και Εισαγγελέως.

Και πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Στο μεταξύ, η ίδια έρευνα των "αδιάφθορων" της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε, επιπλέον, περιπτώσεις διενέργειας εικονικών εμβολιασμών, πώλησης πλαστών πιστοποιητικών νόσησης και αρνητικών rapid test, με επίκεντρο το Νομό Μεσσηνίας. Ως εμπλεκόμενα πρόσωπα εμφανίζονται ένας ιατρικός επισκέπτης, δύο γιατροί, μία νοσηλεύτρια, ένας φαρμακοποιός κι ένας ακόμα ιδιώτης. Η "ταρίφα", ανάλογα με την περίπτωση και το είδος της διευκόλυνσης, κυμαινόταν από 50 έως 700 ευρώ.

Για το σκέλος αυτό, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αποφάσισε να διαχωρίσει τη δικογραφία και τη διαβίβασε στην Εισαγγελία της Καλαμάτας.

