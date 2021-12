Πολιτική

Γεωργιάδης για Κανάκη: Τους πιστεύω ότι δεν γνώριζαν

Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook, ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στα ερωτήματα του Αντώνη Κανάκη.

«O κ. Κανάκης, εμφανώς ταραγμένος, πότε με αποκαλούσε αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως (είναι ο κ. Πικραμένος), πότε Πρόεδρο της Κυβερνήσεως (είναι ο Πρωθυπουργός) κλπ και περίπου φόρτωσε σε μένα και στην κυβέρνηση μας όλη αυτή την δυσώδη ιστορία» ανέφερε σε σημείο της ανάρτησης ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ σε άλλο σημείο είπε: «Όλα αυτά για να αποφύγει να πει μία Γενναία και Δημόσια Συγγνώμη… Κρίμα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία».

Η ανάρτησή του στο Facebook:

Χθες ο κ. Κανάκης στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» αποφάσισε, να επιτεθεί ονομαστικά σε μένα και στο σχετικό μου άρθρο, λες και εγώ είχα ανεβάσει τα βίντεο.

Αντιπαρέρχομαι το ψεύδος ότι έχω ως στόχο την σάτιρα και την εκπομπή τους αυτή καθαυτή, είναι γνωστό ότι έχω επαινέσει το χιούμορ τους πολλές φορές και έχω ανεβάσει βίντεο που με σχολιάζουν στα δικά μου social media. Πολλές φορές επίσης σε συνεντεύξεις μου τους εχω διακρίνει από τον Λάκη Λαζόπουλο και την προπαγάνδα που ασκούσε εκείνος. Άρα τίποτε προσωπικό δεν είχε η κριτική μου και απλώς σχολίασα ένα μείζον θέμα της επικαιρότητας.

Επίσης δηλώνω ότι προσωπικά τους πιστεύω στο ότι δεν το εγνώριζαν και γενικά είμαι πολύ αντίθετος στην εύκολη κατηγορία. Έχω υποστεί τέτοιου τύπου συμπεριφορές εναντίον μου και έχω ευαισθησία, είπαν δεν εγνώριζαν δεν εγνώριζαν, τέλος. Το έμαθαν τον έδιωξαν, ζήτησαν συγγνώμη, το θέμα θα τελείωνε κάπου εκεί. Εγώ απλώς επεσήμανα ότι αυτό θα μπορούσε να τους κάνει σοφώτερους από εδώ και μπρος ως προς την κριτική τους προς τους άλλους.

Αντί όμως αυτών ο κ. Κανάκης, εμφανώς ταραγμένος, πότε με αποκαλούσε αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως (είναι ο κ. Πικραμένος), πότε Πρόεδρο της Κυβερνήσεως (είναι ο Πρωθυπουργός) κλπ και περίπου φόρτωσε σε μένα και στην κυβέρνηση μας όλη αυτή την δυσώδη ιστορία. Και μετά μου απηύθυνε μία σειρά ερωτημάτων στα οποία θέλω να απαντήσω ψύχραιμα και ξεκάθαρα:

1. Στο ερώτημα πώς επιτρέπουμε να λειτουργούν τέτοιου τύπου sites πιστεύω ότι δείχνει Παντελή άγνοια του Διαδικτύου. Πλην αυταρχικών καθεστώτων, στον Δυτικό Κόσμο το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, με όλες τις θετικές και αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η Ελευθερία. Το πρόβλημα ειδικά όμως τέτοιου τύπου απεχθών sites είναι και τεχνικά δύσκολο να ελεγχθεί, καθώς ο server μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη. Δεν θα πω την φτηνή δικαιολογία ότι η ανάρτηση έγινε επί Σύριζα, θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Κακόβουλοι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αν πρέπει να νομοθετήσουμε αυστηρότερη ποινή για ένα τέτοιο αδίκημα θα ήμουν εξαιρετικά υπέρ (σχετικές σκέψεις νομίζω ήδη υπάρχουν). Το θεωρώ πολύ σοβαρό και απεχθές. Γενικά κάθε διαρροή προσωπικών συνομιλιών ή στιγμών χωρίς την συναίνεση του άλλου πρέπει να τιμωρείται αυστηρά, διότι αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα.

2. Ως προς την ταχύτητα τώρα της Δικαιοσύνης, η κυρία αυτή πήγε στο δικαστήριο το 2019 και η Δίκη της ανεβλήθη προφανώς και λόγω πανδημίας, όπως όλες και διότι ο κατηγορούμενος πρώην συνεργάτης τους ζήτησε και πήρε αναβολή. Πρέπει να τρέχει γρηγορότερα η Δικαιοσύνη; Ναι και ήδη αρχίζει με τις Μεταρρυθμίσεις μας και τρέχει. Στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα έχουμε σχεδιάσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταρρυθμίσεις για ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης (Βέβαια ούτε ο κ. Κανάκης ούτε σχεδόν κανένας άλλος δεν έχει πει δημοσίως μία αντίστοιχη κουβέντα για μένα που 5ο χρόνο τώρα είμαι ακόμη εξεταζόμενος σε προκαταρκτικό επίπεδο για τη Novartis, αλλά επειδή εδώ παραβιάζονται τα δικά μου δικαιώματα όλα καλά και για τον κ. Κανάκη). Πάντως στην προκειμένη περίπτωση αν οι ίδιοι το είχαν μάθει και δεν είχαν επιτρέψει στον συνεργάτη τους να ζητήσει αναβολή τώρα η κοπέλα θα είχε δικαιωθεί. Για να τα λέμε όπως είναι.

Τέλος στο Βασικό τους επιχείρημα ότι άλλο ένας Θεσμός όπως η Υπουργός Πολιτισμού και άλλο αυτοί που είναι μία εκπομπή, νομίζω ότι μάλλον δεν έχουν δει τι έλεγαν τότε. Συγκεκριμένα έλεγε ο ίδιος ο κ. Κανάκης με τον κατηγορούμενο δίπλα του: «….εδώ εμείς μια απλή εκπομπή και πριν προσλάβουμε κάποιον τον ελέγχουμε από εκατό μεριές κλπ». Μα πως γίνεται να το υποστήριζε αυτό και να του διέφυγε ότι ο επί 15 χρόνια συνεργάτης του και μάλιστα στην διπλανή καρέκλα, ότι είχε 3 χρόνια δίκη για αυτό το θέμα;…για να μην υπεκφεύγω όμως πάντα ο θεσμός κρίνεται αυστηρότερα μεν αλλά στην προκειμένη περίπτωση δε πολύ περισσότερο ευθύνεται ο ίδιος που δεν ηξερε για τον διπλανό του παρά μία Υπουργός που διορίζει εκατοντάδες από το βιογραφικό και την φήμη τους. Ως προς την ταχύτητα της αντιδράσεως της τότε δε πολύ σωστά περίμενε τις επίσημες κατηγορίες, ακριβώς επειδή είναι θεσμός.

Τώρα αν όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει ο κ. Κανάκης ας μην ζητήσει Συγγνώμη από την κα Μενδώνη. Δικαίωμα του και κρίνεται για αυτό. Συμβουλευτικά του λέω ότι θα κέρδιζε στα μάτια της Κοινής Γνώμης αν το έκανε. Στο κάτω κάτω ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Όλοι κάνουμε λάθη και εγώ έχω κάνει πολλά. Ντροπή δεν είναι να μην κάνουμε αλλά να μην τα αναγνωρίζουμε και εδώ ο κ. Κανάκης χθες έκανε λάθος. Προσέβαλε χιλιάδες σχολιαστές των social media αποκαλώντας τους υποτιμητικά ότι είναι ο «στρατός» μου, δηλ δεν έγραψαν τα χιλιάδες αυτά σχόλια ελεύθεροι άνθρωποι αλλά υποκινούμενοι από εμένα και θεωρεί ότι με προσέβαλε λέγοντας ότι νομίζω πως είμαι σε μεσημεριανή εκπομπή….

Όλα αυτά για να αποφύγει να πει μία Γενναία και Δημόσια Συγγνώμη….κρίμα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.

Του εύχομαι να συνεχίσει τις εκπομπές του και το 2022 με μεγάλη επιτυχία, το χιούμορ και η σάτιρα μας χρειάζονται, δεν χρειαζόμαστε όμως λαϊκιστές και υποκριτές. Είμαι βέβαιος ότι αν τώρα στις εορτές όλα αυτά τα σκεφθεί με μεγαλύτερη ψυχραιμία, θα επιστρέψει, θα κάνει αυτό που πρέπει και πλέον και προς εμένα, που με προσέβαλε χωρίς λόγο λες και εγώ ανέβασα τα απεχθή αυτά βίντεο, και θα κερδίσει πάλι την εκτίμηση του τηλεοπτικού κοινού καθώς το ταλέντο του είναι αναμφισβήτητο.

Καλά Χριστούγεννα κύριε Αντώνη Κανάκη και Καλές Γιορτές με Υγεία σας Εύχομαι

Υγ. Όλη αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να μας απομακρύνει από το μείζον, ότι εδώ έχουμε μία αθώα κοπέλα που ένας ασυνείδητος την διέσυρε και αυτήν πρέπει να στηρίξουμε πρώτα και όλες όσες έχουν πέσει θύματα αντίστοιχων άθλιων συμπεριφορών να προστατεύσουμε.

