Ολυμπιακός - Μπάγερν: Κόκκινος... σίφουνας στο ΣΕΦ

«Μονόλογος» του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν και αήττητος στο ΣΕΦ!

Με έναν... επικό «μονόλογο», ο Ολυμπιακός επικράτησε με 83-60 της Μπάγερν Μονάχου για την 15η αγωνιστική της Euroleague, έφτασε τις 10 νίκες και παρέμεινε αήττητος σε 8 αγώνες στο ΣΕΦ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του ήταν... καλά διαβασμένοι, ακούμπησαν την μπάλα στο «ζωγραφιστό» μετά το τζάμπολ και έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι που υποχώρησε στο 7-8.

Το 75,8% στα δίποντα ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση του Ολυμπιακού στην Ιστορία τoυ στη Euroleague και η καλύτερη εντός έδρας. Το 2009 είχε πιάσει 81,08% σε αγώνα με την Προκόμ στην Πολωνία.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού η Βιλερμπάν του Κώστα Αντετοκούνμπο στο ΣΕΦ την Παρασκευή (17/12, 21:00) για την 16η αγωνιστική.

Η διαφορά άγγιξε δύο φορές το +34 (65-31 και 71-37) και απλώς όταν οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν στην 4η περίοδο, τη μάζεψε η γερμανική ομάδα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, 15 πρόσθεσε ο Λαρεντζάκης στο β΄ μέρος με 4/6 τρίποντα, 13 ο Ουόκαπ, 10 ο Ντόρσεϊ και από 8 οι Φαλ και Σλούκας. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κουίνσι Έισι.

Μόνο ο Ογκάστιν Ρούμπιτ (10π.) ήταν διψήφιος από την Μπάγερν, με την επιθετική «αιχμή» Βλάντιμιρ Λούτσιτς να μένει στους 8 πόντους, ως απόρροια της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Κέι Σι Ρίβερς στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπάγερν πέτυχε 5 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-10, 49-24, 65-37, 83-60

Με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ «καυτούς»... από την προθέρμανση, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος αμέσως μετά το τζάμπολ (15-3). Η επίθεση των «ερυθρόλευκων» ήταν πολύ καλά δομημένη, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ακούμπησαν την μπάλα στο ζωγραφιστό με κύριο «εκφραστή» τον Χασάν Μάρτιν και η Μπάγερν έδειχνε... χαμένη. Σε συνδυασμό με την αποτελεσματική άμυνά της, η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με +16, 26-10, με το τέλος της 1ης περιόδου.

Ο Ντεσόν Τόμας με 5 διαδοχικούς μείωσε σε 28-15 με την έναρξη της 2ης περιόδου, αλλά οι Γερμανοί δεν έβρισκαν τρόπο να ανταπεξέλθουν αμυντικά και η διαφορά ολοένα διευρυνόταν υπέρ του Ολυμπιακού. Τα νεύρα του Αντρέα Τρινκιέρι του... απέφεραν μία τεχνική ποινή, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 30-15. Ό,τι κι αν έκανε ο Ιταλός τεχνικός για να αλλάξει την απογοητευτική εικόνα της ομάδας του, τα «ατού» της Μπάγερν ήταν «κλειδωμένα» από την «ερυθρόλευκη» άμυνα, με τους Βλάντιμιρ Λούτσιτς και Ογκάστιν Ρούμπιτ... απασφαλισμένους. Ο Τόμας Ουόκαπ μπήκε στην «εξίσωση» για τον Ολυμπιακό, οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μάρτιν και Φαλ συνέχισαν να «πυροβολούν» και όταν ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν στο +25, 49-24. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε 20/24 δίποντα στο πρώτο 20άλεπτο, ποσοστό 83,3%, το οποίο δεν έχει πιάσει ποτέ στην Ιστορία του στο τέλος ενός αγώνα στη διοργάνωση. Στον αντίποδα, οι 7 πόντοι του Τόμας και οι 6 του Γιάραματς ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η... σαστισμένη Μπάγερν.

Επιθετικά είχε μικρότερη παραγωγικότητα στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός (16 πόντους έναντι 26 στην 1η και 23 στη 2), αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να φτάσει σε double score (62-31) και +31. Το τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη έφερε τους «ερυθρόλευκους» και στο +34 (65-31), για να μειώσει σε 65-37 με λύσεις από Χάντερ, Ρούμπιτ και τρίποντο του Κέι Σι Ρίβερς.

Με δύο διαδοχικά τρίποντα (και 3/3 συνολικά) του Λαρεντζάκη άρχισε η 4η περίοδος για το 71-37 (+34). Εν συνεχεία, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έριξαν ρυθμούς, η Μπάγερν έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει μια πανωλεθρία και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 83-60.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Πέρεθ (Ισπανία), Βικλίτσκι (Τσεχία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13, Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 15 (4), Φαλ 8, Σλούκας 8, Μάρτιν 6, Βεζένκοφ 16 (1), Πρίντεζης, Παπανικολάου 4, Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 3 (1)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Αντρέα Τρινκιέρι): Βάιλερ-Μπαμπ, Τόμας 9 (1), Ουόλντεν 2, Ρίβερς 5 (1), Χάντερ 9, Γιάραμαζ 6, Λούτσιτς 8 (1), Τζορτζ, Ομπστ 8 (2), Ντέντοβιτς 3 (1), Ρούμπιτ 10, Σίλινγκ

