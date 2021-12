Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: ακόμα 154 λογιστές και δικηγόροι στη “μάχη”

Νέος κύκλος εκπαίδευσης για πιστοποίηση λογιστών, ώστε να ριχτούν στη μάχη της απονομής των συντάξεων.

Επιπλέον 154 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι ρίχνονται στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων, μετά και την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου εκπαίδευσης-πιστοποίησης, που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ. Πλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων ανέρχεται σε 333, καθώς, κατά τον προηγούμενο κύκλο, είχαν πιστοποιηθεί 179 επαγγελματίες.

Aναλυτικά, σήμερα, πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις του 2ου κύκλου πιστοποίησης, όπου οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 471.

Επιπλέον, 233 λογιστές και 446 δικηγόροι ζήτησαν εξαίρεση και θα εξεταστούν σε μελλοντικό κύκλο, ενώ 220 που είχαν αιτηθεί αρχικά τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν παρακολούθησαν καθόλου.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στην πλατφόρμα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας -ΕΔΥΤΕ, που περιόρισε τον χρόνο εξέτασης κατά 15 λεπτά, η επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων αποφάσισε ομόφωνα να προσαρμόσει τον αριθμό των ορθών απαντήσεων ανάλογα με τον χρόνο που απώλεσαν οι συμμετέχοντες και έτσι διασφαλίζεται πλήρως η ίση μεταχείριση και η δίκαιη βαθμολόγηση του συνόλου των εξεταζόμενων.

Υπενθυμίζεται πως, σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι μπορούν να αναλάβουν νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ, του τ. ΟΓΑ και του τ. ΟΑΕΕ, που αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού αριθμού αιτήσεων κάθε μήνα.

Τέλος, επίκειται η έναρξη του 3ου κύκλου πιστοποίησης, καθώς και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή και νέων αιτήσεων από δικηγόρους και λογιστές, ανταποκρινόμενοι με αυτόν τον τρόπο στο μεγάλο ενδιαφέρον των συγκεκριμένων επαγγελματιών να βοηθήσουν τον ΕΦΚΑ, τους ασφαλισμένους και κατ' επέκταση την ελληνική κοινωνία» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

