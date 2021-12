Κοινωνία

Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος: με ισχαιμικό επεισόδιο εκτάκτως στην Αθήνα

Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο πρώην μονάρχης, που ζει μόνιμα στην Ερμιονίδα, μετέβη στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Εκεί του δόθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές βοήθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας του και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.

Αργά το βράδυ ξεκίνησε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

