Μητσοτάκης: Αναγκαία η αποκλιμάκωση της κρίσης στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες.

Η συνεργασία της Ε.Ε. με τους ανατολικούς γείτονές της βρέθηκε στο επίκεντρο της 6ης Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες.

Στη σύνοδο συμμετείχαν οι ηγέτες των πέντε από τους έξι εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Λευκορωσία). Η Λευκορωσία δεν προσκλήθηκε, αφού έχει αυτοεξαιρεθεί από το σχήμα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε εν μέσω των εξελίξεων τόσο στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και στα σύνορα της Λευκορωσίας με χώρες της Ευρώπης και της προσπάθειας εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού για την επίτευξη πολιτικών σκοπών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία ευθυγράμμισής τους με αποφάσεις και δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ε.Ε., ιδιαίτερα με αυτές που αφορούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της Ε.Ε.

Παράλληλα ενημέρωσε για την πρόσφατη συνάντησή του στο Σότσι με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για την αποκλιμάκωση, καθώς από μία σύγκρουση κανένας δεν θα βγει νικητής.

Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη θα συζητηθούν η πανδημία, η μετάλλαξη Όμικρον και οι προσπάθειες για αύξηση των εμβολιασμών. Στα θέματα που θα κυριαρχήσουν είναι επίσης η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών σε όλη την Ευρώπη.

Ενώπιον των “27” θα τεθεί και η κατάσταση στην Ουκρανία, το Μεταναστευτικό με αφορμή τις εξελίξεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία και το μήνυμα για οριζόντια μέτρα έναντι όσων εργαλειοποιούν το Μεταναστευτικό.

Οι ηγέτες θα έχουν και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το νέο στρατηγικό δόγμα της Ε.Ε, με βάση την “στρατηγική πυξίδα”, το έγγραφο που έχει καταθέσει προς συζήτηση ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ.

Η θέση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης είναι ότι το κείμενο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απειλές που δέχεται η Ένωση. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες της Ε.Ε που μίλησε για την ανάγκη να προχωρήσει η συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. ήδη από τη Σύνοδο των Med9 στην Αθήνα, καθώς και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, τονίζοντας ότι θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας του ΝΑΤΟ. Στόχος είναι οι ηγέτες να καταλήξουν στο κείμενο για την “στρατηγική πυξίδα” τον Μάρτιο του 2022.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός θα μετάσχει στο δείπνο των ηγετών των χωρών της ευρωζώνης με θέματα στην ατζέντα την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, και την πρόοδο ως προς την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

