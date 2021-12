Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Συντριβή στην Μπολόνια (βίντεο)

Οι Αχαιοί ήταν απελπιστικά άστοχοι, κυρίως από τη γραμμή των 6,75 μ. και μοιραία γνώρισαν μία οδυνηρή ήττα στην Ιταλία.

Ο Προμηθέας Πατρών συνετρίβη επί ιταλικού εδάφους, βλέποντας το ρεκόρ του να “βυθίζεται” σε 2-5 στον Β' όμιλο του EuroCup. Οι Αχαιοί ηττήθηκαν με το βαρύ 91-72 από την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Βίρτους Μπολόνια, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να δημιουργούν τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 5-2 (ισοβαθμούν με Μπουντούτσνοστ και Γκραν Κανάρια).

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας, κυρίως από τα 6,75μ. (5/23 τρίποντα), σε συνδυασμό με την καταστροφική τρίτη περίοδο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 27-13, οδήγησαν τον μαχητικό Προμηθέα του πρώτου ημιχρόνου σε συντριβή... Οι Αχαιοί βρέθηκαν στο 29΄ στο -17 (70-53), με την τέταρτη περίοδο να εξελίσσεται σε τυπική διαδικασία για τον Μίλος Τεόντοσιτς και την παρέα του.

Από τον Προμηθέα προσπάθησαν οι Ντάριο Χαντ με 14 πόντους και Τζεράι Γκραντ με 15, ενώ για τη Βίρτους Μπολόνια πρωταγωνίστησαν οι Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (14π.) και Κάιλ Γουίμς (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 43-43, 70-56, 91-72

Βίρτους Μπολόνια (Σκαριόλο): Τεσιτόρι 5, Μπελινέλι 9, Παγιόλα 4, Αλιμπέγκοβιτς 14, Ρουζίερ 5, Ζάιτεχ 9, Αλεξάντερ 8, Σερόν 2, Σάμπσον 8, Γουίμς 18, Τεόντοσιτς 8.

Προμηθέας (Ζούρος): Ρέι 7, Σβαρτζ, Γκραντ 15, Γκάντι 4, Χαντ 14, Αγραβάνης 5, Γκίκας 8, Ρογκαβόπουλος 4, Μάιλς 6, Γιαννόπουλος 9, Μπαζίνας, Τανούλης.

