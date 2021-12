Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε για τη ψυχολογική κατάσταση της πελάτισσας της και την επικοινωνία που είχε με εκπροσώπους από την παραγωγή των εκπομπών που συμμετείχε ο Παναγιωτόπουλος.

Η δικηγόρος της γυναίκας που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο για τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών παρά τη θέληση της, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται αυστηροποίηση των ποινών.

Η κυρία Σταυρούλα, Αντιγόνη Πρίλη, είπε ότι η πελάτης της είναι σοκαρισμένη και «βομβαρδισμένη» από τα ΜΜΕ και το περιβάλλον της και ενίοτε της αποδίδονται δηλώσεις που ποτέ δεν έχει κάνει.

Αναφερόμενη στις εκπομπές που συμμετείχε ο κ. Παναγιωτόπουλος, τόνισε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να αμφισβητήσει ότι οι συντελεστές δεν γνώρισαν για τις πράξεις του συμπαρουσιαστή τους και μάλιστα επικοινώνησαν άνθρωποι από την παραγωγή για να μεταφέρουν την διάθεση του κ. Κανάκη και των υπολοίπων να βοηθήσουν οικονομικά και κοινωνικά την καταγγέλλουσα.

Η κυρία Πρίλη, ανέφερε επίσης ότι πέρα από όλα αυτά, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν το αδίκημα θα έπαιρνε την ανάλογη δημοσιότητα, αν ο καταγγελλόμενος δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο.

