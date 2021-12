Κόσμος

Φιλιππίνες: Ο τυφώνας Ράι ξεσπίτωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους

Έκλεισαν λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ σε καταφύγια οδηγήθηκαν και πολλοί τουρίστες που απολάμβαναν τις περίφημες παραλίες των νησιών.

Ο ισχυρός τυφώνας Ράι, που φέρνει σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, πλησιάζει απειλητικά σήμερα Πέμπτη τις κεντρικές και τις νότιες Φιλιππίνες, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι άνεμοι που φέρνει το ακραίο καιρικό φαινόμενο έχουν ταχύτητα 165 χιλιομέτρων ανά ώρα που μπορεί να έχει αυξηθεί ακόμη και στα 195 χ.α.ώ όταν θα φθάσει το απόγευμα (τοπική ώρα) στο τουριστικό νησί Σιάργκαο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

«Καταστροφικοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν (...) σοβαρές ζημιές σε κτιριακές δομές και στη βλάστηση», προειδοποίησε η υπηρεσία, η οποία έκανε επίσης λόγο για κίνδυνο φονικών πλημμυρών κατά μήκος της ακτογραμμών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρόληψης καταστροφών των Φιλιππίνων, περίπου 45.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και πήγαν σε καταφύγια, ανάμεσά τους αρκετοί τουρίστες, που απολάμβαναν τις περίφημες παραλίες του νησιού και τις περιοχές του που προσφέρονται για καταδύσεις.

Ο τυφώνας Ράι θα πλήξει τις Φιλιππίνες αρκετά καθυστερημένα τη φετινή περίοδο. Οι περισσότεροι τροπικοί κυκλώνες στον Ειρηνικό Ωκεανό σχηματίζονται μεταξύ του Ιουλίου και του Οκτωβρίου.

Ο τυφώνας αυτός Κατηγορίας 4 αναμένεται να κινηθεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά νησιά του αρχιπελάγους τις επόμενες ημέρες, περνώντας από τα νησιά Μιντανάο και Παλάουαν, προτού κινηθεί προς την κατεύθυνση της Νότιας Σινικής Θάλασσας, προς το Βιετνάμ.

Αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις, ενώ οι αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου πολλών πορθμείων και τις οδικές μετακινήσεις σε τομείς των κεντρικών και νότιων Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως στα λιμάνια.

Οι Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος 7.600 και πλέον νησιών, ανάμεσα στις χώρες που θεωρούνται οι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου είκοσι τροπικούς κυκλώνες και τυφώνες που συχνά σπέρνουν την καταστροφή, μετατρέποντας σπίτια σε συντρίμμια, σαρώνοντας υποδομές και σοδειές σε ήδη φτωχές περιοχές.

