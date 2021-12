“The 2Night Show” – Κρατερός Κατσούλης: Ο χωρισμός μου με την Καραβάτου…

Life

Έχουν γραφεί «τέρατα» και ήρθαν στιγμές που ήθελα να κινηθώ νομικά, εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων στον Αρναούτογλου.

Ο Κρατερός Κατσούλης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του «The 2night Show» το βράδυ της Τετάρτης και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και τον χωρισμό του από την Κατερίνα Καραβάτου.

«Ο χωρισμός δεν είναι τόσο μεγάλη αλλαγή. Πιο πολλές φορές είναι στην φαντασία παρά στην πραγματικότητα. Φανταζόμαστε ότι θα είναι πολύπλοκο, δύσκολο και ζοφερό ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτό που είπαμε στα παιδιά μας. Ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αν δεν συμφωνήσουν οι δύο γονείς που είναι και ενήλικες να γίνει ο χωρισμός με έναν τέτοιο τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γινόταν όπως έτσι έγινε. Αλήθεια, πρέπει να χαιρόμαστε όταν ακούμε για ανθρώπους να έχουν κάνει μια προσωπική υπέρβαση και να έχουν μια καλή σχέση. Δεν είναι κακό, δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλεις πολλά πράγματα δημοσίως για να γίνει ντόρος.

Έχουν γραφτεί τέρατα ευτυχώς φλερτάροντας την κόκκινη γραμμή εκεί στο σημείο που φτάνεις και λες θα πάρω τηλέφωνο τον δικηγόρο μου να κινηθώ νομικά. Το ξέρουμε ότι είναι ωραία πως κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λέμε πως και μια καλή ιστορία είναι ωραία και ενδιαφέρουσα, δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις και να εφεύρεις μια ολόκληρη θεωρία. Είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλο αυτό, εφόσον τα παιδιά μένουν πάντα σε προτεραιότητα. Ωστόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, θέλει αγάπη και δουλειά για να ξεπεράσεις τα δικά σου εγώ και να έχεις μπροστά σου τα παιδιά σου», δήλωσε ο Κρατερός Κατσούλης.

