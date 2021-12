Τοπικά Νέα

Χανιά: Άδειασε βαρέλια με λάδι σε κεντρική πλατεία (εικόνες)

Ο δράστης πιθανότατα χρησιμοποίησε υδρορροή και λόγω της βροχής κατακλύστηκε η πλατεία αλλά και μέρος κεντρικού δρόμου.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν, κατά τη διάρκεια της νύκτας, οι τοπικές Αρχές στα Χανιά όταν υπήρξε ενημέρωση ότι μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, είχαν κατακλύσει την πλατεία μπροστά και πίσω, από τον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και τμήμα της οδού Χάληδων.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, άγνωστος άδειασε πιθανότατα, μέσω υδρορροής, δύο μεγάλα βαρέλια που περιείχαν λάδι.

Τα άδεια βαρέλια βρέθηκαν, ενώ οι Αρχές αναζητούν αυτόν που προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια, εκμεταλλευόμενος πιθανότατα το γεγονός πως κατά την διάρκεια της νύκτας ο καιρός ήταν βροχερός.

Στο σημείο έσπευσαν εργαζόμενοι στην Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που όλη τη νύκτα προσπάθησαν να καθαρίσουν την πλατεία με τη βοήθεια και μηχανήματος ιδιώτη εργολάβου. Παράλληλα, τοποθέτησαν και ειδικές ταινίες απαγόρευσης διέλευσης από πολίτες μέχρι να καθαριστεί ο χώρος.

