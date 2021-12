Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Παράταση για συμβόλαια με τις παλιές αντικειμενικές

Τι αλλάζει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ποιες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30%.

Χρονικό περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 δίνει το υπουργείο Οικονομικών για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και δωρεών με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες.

Η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, προβλέπει ότι βασική προϋπόθεση είναι οι σχετικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε άλλη διάταξη προβλέπεται ότι το διάστημα 2022 - 2025 θα μετρούν διπλά οι ιατρικές δαπάνες για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογουμένων όπως επίσης καθιερώνονται κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις :

Μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων: Στα οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από το 2022 έως και το 2025 οι ιατρικές δαπάνες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογούμενων.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των ομάδων στέγασης, υπηρεσιών, μεταφορών, αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, υπηρεσίες, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως.

Ο φορολογούμενος, προκειμένου να εξασφαλίσει την έκπτωση, θα πρέπει να πληρώνει με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δύσκολα εκδίδουν αποδείξεις, Για τις αποδείξεις αυτής της κατηγορίας, το 30% θα εκπίπτει από το εισόδημα που θα δηλώσει και με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα αν κάποιος καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 5.000 ευρώ, θα φορολογείται για εισόδημα κατά 1.500 ευρώ χαμηλότερα.

Παράλληλα προβλέπεται επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 όπως επίσης και η ισχύς μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες.

